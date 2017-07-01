28 липня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Без водовідведення руйнується дорога

nus.in.ua, 25 липня 2017, 11:57
0
388
Роздрукувати
Без водовідведення руйнується дорога

У Золочеві, куди не глянь всюди щось ремонтують, будують, прокладають тротуари. Минулого тижня розпочато роботи із поточного ремонту вулиці Заріччя.
Михайло КОРОВЕЦЬКИЙ, головний інженер Золочівського МВЖКП:
– Масив Заріччя – один з найбільших масивів нашого міста, який змінюється буквально на очах. Кілька років тому міський голова Золочева розпочав реалізацію проекту каналізування масиву. Майже одразу постало питання ремонту доріг, прокладання твердого дорожнього покриття. Проте зрозуміло, що поки триватимуть роботи із заміни всіх комунікацій, про капітальний ремонт дороги говорити не доречно. Проте мешканці звертаються до Золочівської міської ради з проханням «робити щось з дорогою». Відтак з міського бюджету виділено кошти на поточний ремонт вулиці Заріччя. Укладено угоду з управлінням водного господарства на виконання робіт. На сьогодні вже є нарізано кювети, прокладено труби, зроблено водостоки. Насамперед думаємо про водовідвідення, бо коли його немає, то й дорога руйнується швидко. Згодом тут буде зроблений якісний ремонт.

Леся ГОРГОТА
Фото автора

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

На Заріччі відновлюють дорожнє покриття

На Заріччі відновлюють дорожнє покриття205

Ремонт дорожнього покриття на вулиці Шевченка

Ремонт дорожнього покриття на вулиці Шевченка618

Ремонт доріг у Золочеві активно продовжується

Ремонт доріг у Золочеві активно продовжується502

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.