Без водовідведення руйнується дорога

nus.in.ua, 25 липня 2017, 11:57

У Золочеві, куди не глянь всюди щось ремонтують, будують, прокладають тротуари. Минулого тижня розпочато роботи із поточного ремонту вулиці Заріччя.

Михайло КОРОВЕЦЬКИЙ, головний інженер Золочівського МВЖКП:

– Масив Заріччя – один з найбільших масивів нашого міста, який змінюється буквально на очах. Кілька років тому міський голова Золочева розпочав реалізацію проекту каналізування масиву. Майже одразу постало питання ремонту доріг, прокладання твердого дорожнього покриття. Проте зрозуміло, що поки триватимуть роботи із заміни всіх комунікацій, про капітальний ремонт дороги говорити не доречно. Проте мешканці звертаються до Золочівської міської ради з проханням «робити щось з дорогою». Відтак з міського бюджету виділено кошти на поточний ремонт вулиці Заріччя. Укладено угоду з управлінням водного господарства на виконання робіт. На сьогодні вже є нарізано кювети, прокладено труби, зроблено водостоки. Насамперед думаємо про водовідвідення, бо коли його немає, то й дорога руйнується швидко. Згодом тут буде зроблений якісний ремонт.

