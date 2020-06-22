Понад 90 випадків захворювання на коронавірусну хворобу на Золочівщині від початку пандемії

Під час перехідного періоду, допоки епідемія не зникне, населення має дотримуватися визначених правил.

Як повідомляє, штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, станом на 28 липня 2020 року підтверджено 7 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу, а саме по одному випадку у населених пунктів: Якторів, Гончарівка, Сновичі, Митулин, Куровичі, Золочів, а також у Грушківському ПНІ. Загалом від початку пандемії хворих – 91.