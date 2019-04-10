До Міжнародного дня миротворців ООН

Аліна СОЛОНЕНКО

У 2002 році Генеральна Асамблея оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців, проведення якого ініціювала Українська Асоціація Миротворців. Ця дата покликана віддати шану самопожертві та відданості миротворців, які несуть службу по всьому світу.Миротворчі війська ще називають «блакитними касками», які є нерегулярною армією ООН. Їм можна носити зброю, але вони її не застосовують. Миротворчі місії запобігають масовим злодіянням, рятують життя та створюють основи для побудови світу. На сьогодні миротворчі операції вирішують завдання відбудови країн, які опинилися на межі краху в результаті тривалих конфліктів.За 70 років під прапором ООН пройшли службу понад 1 мільйон осіб. За всю історію існування миротворчих сил ООН понад три тисячі «блакитних касок» віддали своє життя в ім’я миру.В День миротворця вітають самовідданих і мужніх хлопців, які виводять мирних жителів з небезпечних бойових точок. Окрім іншого, «блакитні каски» докладають усіх зусиль, щоб врегулювати конфлікти мирним шляхом, слідкують за втілення у життя мирних угод, сприяють вирішенню кризових ситуацій, відновленню економіки після руйнувань та у створенні державних структур.Михайло Петриляк розпочинав свою військову кар’єру в лавах Національної гвардії України у Навчальному центрі НГУ з 2005року. До то ще рік був на строковій службі та чотири навчався в академії Нацгвардії."Михайло Петриляк починав службу командиром взводу 8 роти 3 навчального батальйону, де я був заступником командира роти з виховної роботи. Михайло вільно володів іноземною мовою та був лідером в колективі. Варто відзначити, що він був фанатом своє справи, а також любив брати від життя максимум", - розповів підполковник Євстахій Моспан.Неодноразово брав участь у миротворчих місіях ООН. Зокрема , у 2007-2007 році - миротворча місія у Косово в складі миротворчого підрозділу України, з 2010 року по 2018 роки – Південний Судан, де був нагороджений подякою-сертифікатом від головного комісара поліції в місії ООН Південного Судану.У 2014 Михайло Петриляк брав участь у виконанні службово-бойових завдань у зоні ООС на Сході України, проявивши мужність, сміливість та патріотизм.4 серпня 2019 року до складу міжнародної операції ООН з підтримання миру і безпеки у Республіці Південний Судан був направлений підполковника Михайла Петриляка, начальник відділення міжнародного співробітництва Навчального центру Національної гвардії України.На даний час у Місії проходять службу 27 представників МВС, з яких 21 поліцейський Національної поліції та 6 військовослужбовців Національної гвардії України.Для українських військових миротворчі місії – це не лише хороша можливість отримати міжнародний досвід, а також нагода проявити свою високо кваліфікованість та професіоналізм, показавши, що в нашій країні готують професіоналів.Вітаємо миротворців із професійним святом! Нехай здобутий досвід стане правильним орієнтиром на шляху виконання найважливішої місії – творити добро та забезпечувати міжнародний мир!