Новини Золочівщини
У померлої 91-літньої золочів'янки був позитивний результат тесту на COVID-19
Вночі 25 травня у Золочеві померла жінка, 1929 року народження, з підтвердженим COVID-19.
Позитивний результат тесту, який підтвердив у жінки COVID-19, отримали 23 травня.
У пацієнтки були супутні захворювання – ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз, цукровий діабет.
Позитивний результат тесту, який підтвердив у жінки COVID-19, отримали 23 травня.
У пацієнтки були супутні захворювання – ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз, цукровий діабет.
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