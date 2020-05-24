У померлої 91-літньої золочів'янки був позитивний результат тесту на COVID-19

Вночі 25 травня у Золочеві померла жінка, 1929 року народження, з підтвердженим COVID-19.

Позитивний результат тесту, який підтвердив у жінки COVID-19, отримали 23 травня.

У пацієнтки були супутні захворювання – ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз, цукровий діабет.