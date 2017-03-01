13 березня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Урочистості з нагоди 203-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря

nus.in.ua, 10 березня 2017, 17:46
0
12
Роздрукувати
Урочистості з нагоди 203-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря

У четвер, 9 березня у Золочеві біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку відбулись урочистості з нагоди 203-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря «Послання від Пророка – Україні та світові». Розпочалися заходи із чину панахиди. Військовослужбовці з різних областей України (Львівської, Харківської, Запорізької, Дніпровської, Сумської, Одеської, Рівненської та Київської) декламували вірші Тараса Шевченка та його поему «Кавказ». Шевченків «Заповіт» різними мовами зазвучав у виконанні учнів, адже цьогоріч виповнюється 105 років з дня виходу альманаху «Вінок Т. Шевченкові із віршів» різними мовами виданого в Одесі. «Ой маю, маю я оченята» на слова Тараса Шевченка прозвучала у виконанні дитячого колективу «Древо». Під час заходу відбулось нагородження переможців обласного фіналу (ІІІ) VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка за перше та два третіх місця учнів золочівських шкіл.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

До 155-ї річниці перепоховання Тараса ШЕВЧЕНКА

До 155-ї річниці перепоховання Тараса ШЕВЧЕНКА310

До 154-річниці перепоховання Тараса Шевченка

До 154-річниці перепоховання Тараса Шевченка255

У вінок шани Кобзареві

У вінок шани Кобзареві172

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.