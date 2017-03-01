nus.in.ua, 10 березня 2017, 17:46

У четвер, 9 березня у Золочеві біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку відбулись урочистості з нагоди 203-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря «Послання від Пророка – Україні та світові». Розпочалися заходи із чину панахиди. Військовослужбовці з різних областей України (Львівської, Харківської, Запорізької, Дніпровської, Сумської, Одеської, Рівненської та Київської) декламували вірші Тараса Шевченка та його поему «Кавказ». Шевченків «Заповіт» різними мовами зазвучав у виконанні учнів, адже цьогоріч виповнюється 105 років з дня виходу альманаху «Вінок Т. Шевченкові із віршів» різними мовами виданого в Одесі. «Ой маю, маю я оченята» на слова Тараса Шевченка прозвучала у виконанні дитячого колективу «Древо». Під час заходу відбулось нагородження переможців обласного фіналу (ІІІ) VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка за перше та два третіх місця учнів золочівських шкіл.