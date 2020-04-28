Золочівський ринок може запрацювати з п'ятниці за умови дотримання санітарних вимог

Золочівська влада сьогодні також винесе рішення по роботі ринку.Кабмін дозволив роботу продовольчих ринків. Відповідне рішення уряд підтримав на засіданні сьогодні, 29 квітня.Нагадаємо, що вчора міський голова Золочева Ігор Гриньків під час робочої наради обговорив питання можливого відкриття Золочівського ринку. Також сьогодні ним було проведено зустріч із підприємцями, котрі здійснюють торгівлю на ринку, і було прийняте спільне рішення про те, що після того як уряд внесе зміни у свою постанову щодо впровадження карантинних заходів, відповідні рішення буде прийнято і на рівні району та міста. Відтак, ринок може уже запрацювати із п’ятниці, 1 травня 2020 року.Ринки можуть працювати, але з дотриманням санітарних умов, що їх розробили в Мінекономіки й МОЗ.Працівників і відвідувачів впускатимуть на ринок лише в масці чи респіраторі та за проходження температурного скринінгу. На кожному вході на ринок мають бути антисептики, контактні поверхні повинні дезінфікувати кожні три години, а на ринку має бути не більше одного покупця на 10 кв. м. Також після робочого дня мають дезінфікувати всю територію ринку, а адміністрація має стежити, аби не було стихійної торгівлі.