Новини Золочівщини
23:54, 30 квітня 2020
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Золочівський ринок запрацює уже з вівторка

Золочівський ринок запрацює уже з вівторка
Gazeta
Фото: НУС
Золочівський ринок запрацює уже з вівторка, 5 травня. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Золочівської міської ради. Ринок частково відновить свою роботу за умов дотримання вимог постанови Кабінету міністрів України 211 та вимог Міністерства охорони здоров'я України. Також зважаючи на значний ріст захворюваності на Covid-19, торгівлю дозволено здійснювати лише жителям Золочева та Золочівського району. На ринок не пускатимуть осіб з ознаками ГРЗ, підвищеною температурою. Температуру вимірюватимуть безконтактними термометрами.
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