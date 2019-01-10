З 2 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ

Буське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, з 2 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.

Звертаємо увагу, що до 26.04.2019 діють старі рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України.

Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від 10.01.2019 № 7-р у квітні поточного року вівторок 30 квітня перенесено на суботу 11 травня, тобто останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і зборів припадає на вихідний день 30 квітня 2019 року. Нормами податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів слати податків і зборів (п.57.1 ст.57 Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року.



Cектор організаційного забезпечення