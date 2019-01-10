З 2 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ

Буське управління  ГУ ДФС у Львівській області  інформує, з 2 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.
      Звертаємо увагу, що до 26.04.2019 діють старі рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України.
      Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від 10.01.2019 № 7-р у квітні поточного року вівторок 30 квітня перенесено на суботу 11 травня, тобто останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і зборів припадає на вихідний день 30 квітня 2019 року. Нормами податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів слати податків і зборів (п.57.1 ст.57 Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року.                     
 
                                                                                  Cектор організаційного забезпечення
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]

Похожие новости

Кампанія декларування доходів громадян закінчується 2 травня

{title limit="60"}..

  • 24-кві, 17:25
Термін сплати податкових зобов’язань, визначених у декларації за результата ...

{title limit="60"}..

  • 17-кві, 12:24
Кампанія декларування - 2019: коли не подається декларація про майновий ста ...

{title limit="60"}..

  • 13-лют, 11:44

Оставить комментарий

Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код



Рекламный блок

image

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?

так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

Календар

Облако тегов

22 номер, 23 номер, 24 номер, 25 номер, 27 номер, 30 номер, 37 номер, 38 номер, 39 номер, 42 номер, 43 номер, 50 номер, №10, №12, №16, №19, №20, АТО, газета, Гриньків, діти, допомога, здоров'я, зел, Золочів, концерт, львів, Новини, Новини України, ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області, Перемишляни, події, Росія, січень, спорт, Тарас Шевченко, толока, увага, україна, факти

Показати всі теги
Забыли пароль? Регистрация
[vk]
Войти через:
[/vk] [vk][/vk] [odnoklassniki][/odnoklassniki] [facebook][/facebook] [mailru][/mailru] [google][/google] [yandex][/yandex] [vk]
[/vk]