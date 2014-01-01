Штрафи за порушення законодавства про працю пропонують зменшити
У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6087 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та відповідальності за правопорушення у цій сфері», метою якого є вдосконалення механізмів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, підвищення ефективності державного нагляду (контролю) у цій сфері, що в підсумку має поліпшити умови для ведення бізнесу та зменшити адміністративний тиск на суб’єктів господарювання.
Законопроект, зокрема, передбачає такі зміни: зниження штрафів за порушення законодавства про працю та посилення відповідальності посадових осіб Держпраці за порушення порядку проведення перевірок роботодавців; визначення підстав для позапланових перевірок роботодавців; визначення підстав, за яких роботодавець вправі не допустити інспекторів і не нести за це відповідальність; звуження повноважень органів місцевого самоврядування в частині контролю за додержанням трудового законодавства.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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