Військовослужбовці Навчального центру дезінфікують вулиці міста (відео)

Як повідомляє Навчальний центру НГУ, гвардійці із залученням спеціальної техніки АЦ 1260 МАЗ, аби не допустити поширення вірусу Covid 19 на території Золочівського району, провели дезінфекцію головних вулиць міста та всієї території військової частини. «Зараз не простий час і ми докладаємо максимум зусиль у боротьбі з цією підступною недугою, раді, що у цій битві постійно надає допомогу міський голова та міська рада міста Золочева, яка і дала розчин для дезінфекції нашим військовим», – йдеться у повідомленні.«Громада міста Золочів, насправді дуже горда тим, що на нашій території знаходиться Навчальний центр Національної гвардії України, окрім того, що військовослужбовці стоять на захисті інтересів нашої держави, ми постійно відчуваємо їх підтримку у повсякденному житті», – висловила слова вдячності депутат Золочівської районної ради Леся Горгота.Лише спільними зусиллями ми здолаємо всі труднощі. Зупинимо разом, разом до перемоги!!!Відео Навчального центру НГУ