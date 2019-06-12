УВАГА! ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЇ!

Правоохоронці вкотре застерігають, будьте обережними при купівлі-продажу товару через інтернет-сайти та уникайте купівлі на умовах передоплати.



З початку року в Золочівський відділ поліції надійшло 18 звернень громадян щодо шахрайства, половина з яких спричинена саме купівлею-продажом різних речей через інтернет сайти.

До прикладу, в березні до правоохоронців звернувся місцевий мешканець, який розповів що через мережу інтернет ОЛХ домовився про купівлю тепловізійного прибору. Гроші, в сумі більше 11 000 тисяч гривень, потерпілий переслав на вказаний продавцем рахунок, проте товару не отримав. Після чого зрозумівши що його ошукали, звернувся до поліції.

В подібну ситуацію на початку квітня потрапив ще один мешканець району. Чоловік хотів придбати скутер, оголошення про продаж якої побачив на одній із інтернет сторінок. Обговоривши в телефонному режимі деталі покупки, заявник перерахував кошти на вказаний банківський рахунок у сумі 8700 гривень. Проте товару так і не отримав, а продавець перестав виходити на зв'язок.

Ще одним із поширених видів шахрайства є дзвінок начебто від «працівника банку», який телефонує та під різними доводами випитує реквізити банківської картки, та тризначний код безпеки або код CVV2 / CVС2, після чого з рахунку зникають гроші. Саме в таку халепу нещодавно потрапила місцева мешканка, і як наслідок позбулася 15000 гривень, котрі були зняті з її банківської картки.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеженням волі. Правоохоронці встановлюють осіб причетних до вчинення даних злочинів, проводиться досудове розслідування, – зазначає т.в.о. начальника Золочівського відділу поліції Михайло Спічак.



Отже, рекомендації як не потрапити на гачок шахрая.

Якщо ви вирішили придбати товар через інтернет-сайти, спершу перевірте рейтинг продавця та прочитайте про нього відгуки, можливо хтось вже написав застережливе повідомлення. Крім того, можна і потрібно перевіряти чорні списки продавців України, де вказані прізвища, номери телефонів та інші особисті дані аферистів. І найголовніше, уникайте купівлі на умовах передоплати. А також ніколи, ні за яких обставин не повідомляйте секретні реквізити карти! Для того, щоб на вашу карту могли перевести гроші, досить повідомити відправнику тільки номер вашої картки. Пам'ятайте, що тризначний код безпеки або код CVV2 / CVС2 потрібен тільки для проведення оплати послуг чи товарів в Інтернеті. Ніхто сторонній, ким би він не представився (працівником банку чи іншої установи), не має права знати цей код. Інакше у нього з'явиться можливість перевести гроші з вашої картки або сплатити нею велику покупку в Інтернет-магазині.

Що робити, якщо ви встигли повідомити шахраям дані карти:

- Негайно заблокувати карту! Для цього потрібно зателефонувати в банк за номером, вказаним на зворотному боці картки або на офіційному сайті банку.



ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ, БУДЬТЕ ПИЛЬНІ. ДОТРИМУЮЧИСЬ ДАНИХ ІНСТРУКЦІЙ ВИ УБЕЗПЕЧИТЕ СЕБЕ ТА ЗБЕРЕЖЕТЕ СВОЇ ГРОШІ.



Золочівський ВП

