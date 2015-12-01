ЗАМАЛЮЙ ШЛЯХ ДО НАРКОТИКІВ

nus.in.ua, 12 червня 2019, 10:33

Marakesh shop viber, DH24.CC, спайси, фен, крокодил, винт, нацибай тощо – ці сленгові слова, які ми бачимо майже на усіх будівлях нашого міста та й інших міст України, навряд чи зрозумілі дорослим. Але молодь точно знає, що вони означають. Більше того, про це знають діти. Найбільше таких написів є в місцях, де тусуються молоді люди (бульвар Сковороди, вулиця Пушкіна, міські сквери і парк. Ці написи муляють нам очі, ми чуємо по телевізору, що активісти, то в одному, то в іншому місті їх зафарбовують. Але самі далі залишаємось байдужими. Може хтось це зробить.

Це прихована реклама наркотиків, завдяки якій наркодилери непомітно виходять на свого клієнта. З охочими купити наркотик зловмисники спілкуються зазвичай у Telegram чи Viber.

Вони не зустрічаються з клієнтом – їм досить розставити «закладки» (сховати його в різних місцях; наприклад, біля фонтану, у клумбі під під'їздом) і щоразу скидати покупцю фото з місцем розташування наркотику після того, як на інтернет-гаманець надійдуть гроші.

Вік «наркодилерів» коливається від 16 до 21 року. Зазвичай молодь, часто підлітків, втягують у розповсюдження наркотиків через оголошення з пошуку роботи. Зараз розпочались літні канікули і багато хто із старшокласників шукає підробіток на цей період. Хтось підробляє офіціантом, хтось – помагає торгувати рідним чи знайомим, а хтось шукатиме легшого заробітку, кур’єром, наприклад.

Чому наркотики із «закладок» такі небезпечні? По-перше, ці наркотичні засоби дуже доступні. Будь-який підліток може їх купити. По-друге, ці наркотики невідомого походження та дозування. Співробітники реабілітаційних центрів твердять, що неможливо поновити стан людини до того, який був перед вживанням наркотиків. По-третє, в Україні реабілітація доступна далеко не всім. Не вистачає спеціалізованих центрів, та й вартість перебування там зависока (від 8 до 15 тисяч гривень).

У той же час, поспілкувавшись із представниками Золочівського відділу поліції, стало зрозумілим, що свою важку роботу вони стараються виконувати сумлінно, однак не завжди все залежить лише від поліцейського. Правоохоронці зізнаються, що зараз затримати наркодилера на гарячому практично неможливо – все ускладнили месенджери із шифруванням даних, безконтактний збут, інтернет-гаманці та можливість конвертувати прибутки в криптовалюту. В Україні sim-картки продаються без паспорта. Після купівлі ти можеш зареєструватися в месенджері, потім викинути її в річку і далі спокійно користуватися Telegram. Із безконтактним збутом наркотиків правоохоронцям неможливо зробити контрольну закупівлю, щоб далі ефективно переслідувати зловмисників у судах.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків стурбований ситуацією, що склалась. Він звернувся у поліцію з проханням посилити боротьбу із наркоторгівлею у місті, а також до власників будівель, котрі розмальовані цим «злоякісним графіті» з проханням зафарбувати їх.

Зафарбовувати «графіті» взялось і Золочівське МВЖКП. Також звертаємось до небайдужих мешканців нашого міста із проханням не бути байдужими, коли бачите таке графіті, – зафарбуйте, якщо на ваших очах, хтось розмальовує міські стіни, сфотографуйте і надішліть фото у редакцію, Золочівську міську раду чи поліцію. Ви завжди можете зробити це анонімно.

Ця тема потребує обговорення та вироблення спільного рішення. Давайте обговорювати. Думаю, що обов’язково потрібно провести пояснювальну роботу у навчальних закладах міста. Розробити шляхи співпраці з місцевою поліцією. Давайте поговоримо про це.

Не треба тішити себе думкою, що питання наркотиків пройде повз вашу дитину. Рано чи пізно вона зіткнеться з інформацією про наркотик. І яким буде вибір вашої дитини – залежить від того, наскільки добре над викликом попрацював кожен у громаді.

Леся ГОРГОТА

Фото автора