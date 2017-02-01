УВАГА! ШАХРАЙСЬКІ АФЕРИ!

nus.in.ua, 17 лютого 2017, 13:38

Незважаючи на численні застереження правоохоронців, мешканці краю все ж продовжують потрапляти у пастки шахраїв. Довірливі громадяни, нехтуючи елементарними правилами безпеки і не підозрюючи лихого задуму, самі віддають кровні заощадження в руки аферистів. Пройдисвіти, тим часом, придумують нові способи збагачення.

Найбільше від зловмисників потерпають люди похилого віку та пенсіонери.

Вже відома схема шахрайства про родича в поліції знову спрацювала в Золочеві. Шахраям, незважаючи на численні застереження громадян, таки вдалося обдурити ще одну жертву.

На гачок аферистів потрапила 75-річна місцева мешканка.

8 лютого, близько 8 години ранку, до жінки на стаціонарний телефон зателефонував невідомий та представився чоловіком її онучки, сказав, що у нього біда – він збив автомобілем хлопця і зараз у поліції, а потерпілий у лікарні. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, потрібні гроші. Далі жінці сказали не класти слухавку, а зібрати всі гроші, які є удома, та повідомити адресу, куди за ними прийти. Жінка зібрала всі гроші, що зберігалися в помешканні – 12000 гривень та 160 доларів США. Через 20 хвилин на подвір’я до потерпілої прийшов молодий чоловік і… мовчки забрав гроші.

Лише після того як пенсіонерка віддала всі свої заощадження, жінка таки спромоглася зателефонувати родичам і зрештою зрозуміла, що її обдурили пройдисвіти. Про шахрайство потерпіла повідомила працівників поліції. Зловмисника розшукують.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК України. Злочин карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.



ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! Правоохоронці вкотре радять бути обачними та не довіряти незнайомцям. Запам’ятайте, якщо від вас вимагають гроші за послуги телефоном – вас пробує ввести в оману шахрай! Будьте пильними.

Що робити, якщо Вам все ж зателефонували?

1. Запитайте у того, хто телефонує, як його звати і в якому відділі поліції він працює, перепитайте прізвище та ім’я родича, у якого нібито виникли проблеми (на цьому пройдисвіти зазвичай кидають трубку).

2. Зателефонуйте родичу. Якщо його телефон відключений – не панікуйте. Зателефонуйте до відділу поліції і дізнайтеся, чи там пребуває ваш родич.

3. Завжди перевіряйте отриману інформацію від незнайомців. Не поспішайте виконувати їхні умови!

4. Якщо ж сталася біда, не зволікайте, телефонуйте до поліції.





Н. Магулка, Золочівський відділ поліції