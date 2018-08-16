ЩОДО НОВАЦІЙ У ЗВ‘ЯЗКУ ІЗ ПРИЙНЯТТЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ»

З 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон № 2189), а Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» визнано таким, що втратив чинність. Законом № 2189 визначено, зокрема нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам. Водночас розділом VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2189 визначено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію Закону № 2189, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами,

З 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон № 2189), а Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» визнано таким, що втратив чинність.

Законом № 2189 визначено, зокрема нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам.

Водночас розділом VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2189 визначено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію Закону № 2189, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними Законом № 2189.

Отже, до 1 травня 2020 року співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену у ст.14 Закону № 2189, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) та оформляють своє рішення протоколом загальних зборів та укладають відповідні договора. У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги протягом даного строку, між виконавцем та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону.

На виконання Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" Кабінетом Міністрів України прийнята 05.07.2019р. Постанова Кабінету Міністрів України № 690, якою затверджено Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та Типові договори з індивідуальним та колективним споживачем:

ТИПОВИЙ ДОГОВІР з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ТИПОВИЙ ДОГОВІР з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ТИПОВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Порядок оплати житлово-комунальних послуг встановлено статтями 9 та 14 Закону № 2189, якими визначено особливості нарахування плати виконавцю комунальної послуги в залежності від обраної споживачами моделі організації договірних відносин з виконавцями послуг, зокрема:

1. Плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором складається з:

• плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;

• плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

Плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку.

Плата за абонентське обслуговування визначається виконавцем комунальних послуг за їх фактичними витратами у розрахунку на 1 абонента/міс., але не більше ніж граничний розмір встановлений Кабінетом Міністрів України (Постанова № 808 від 21.08.2019р.) та визначається договором. Граничний розмір абонплати визначається окремо для кожної комунальної послуги.

Станом на 01.01.2020 року граничний розмір абонплати встановлений в розмірі 29,81 грн. в місяць з 1 абонента. Дана сума змінюється і залежить від розміру прожиткового мінімуму.

• плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, які забезпечують надання такої послуги.

Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору із співвласниками при умові вибору даної моделі співвласниками багатоквартирного будинку на загальних зборах, оформлену відповідним протоколом.

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

• внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води (при наявності будинкових лічильників).

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі – Закон про облік) внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку - регулярні платежі, визначені окремо для кожної будівлі, що враховують витрати на обслуговування вузлів комерційного обліку за кожною комунальною послугою та витрати операторів зовнішніх інженерних мереж, пов’язані із встановленням, обслуговуванням або заміною вузлів комерційного обліку (за наявності).

Зокрема відповідно до статті 3 Закону про облік розмір внесків за встановлення комерційних вузлів обліку визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін.

Відповідно до статті 6 Закону про облік розмір внесків за заміну вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін.

Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі із розрахунку на один рік, для складової витрат на повірку ділиться на строк міжповірочного інтервалу.

Загальний обсяг коштів за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку розраховується операторами зовнішніх інженерних мереж. Розміри внесків для споживачів комунальних послуг та власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, встановлюються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад для споживачів комунальних послуг відповідної територіальної громади.

2. Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором складається із:

• плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства.

плати уповноваженій особі, яка від їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання комунальної послуги, за організацію укладення та виконання такого договору, розмір якої визначається за погодженням сторін, якщо необхідність внесення такої плати визначена договором.

• внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води.

Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

3 . У разі укладення договору про надання комунальної послуги ОСББ як колективному споживачу умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання та рішеннями його уповноважених органів управління.

4. До плати виконавцю комунальної послуги, у разі укладення Індивідуального договору (за умови, якщо співвласниками багатоквартирного будинку самостійно не обрано однієї з моделей організації договірних відносин) включається:

• плата за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства;

• плата за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

• внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води.

Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

Водночас статтею 4 Закону № 2189 до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, віднесено встановлення методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії, а також послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів;

З урахуванням викладеного, наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства від 22.11.2018 № 315 затверджено Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

Статтею 26 Закону № 2189 передбачено, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.