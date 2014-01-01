До уваги платників податків!

nus.in.ua, 18 січня 2017, 11:06

31 січня 2017 року, 01 лютого 2017 року у м. Львові Головне управління ДФС у Львівській області проведе безкоштовний семінар для платників податків Львівської області, які перебувають на обліку в ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області на тему: «Нове у 2017 році. Підведення підсумків 2016 року» за участю міжнародних сертифікованих професійних бухгалтерів Львівської області.

Початок семінару: 11 год. 00 хв. Початок реєстрації: 10 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у Львівській області.

Просимо здійснити попередню реєстрацію за адресою:

https://goo.gl/forms/K4rtdbYBLAa6ixam2.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ