Санкції за порушення виплати заробітної плати

nus.in.ua, 6 лютого 2017, 16:02

Державна служба України з питань праці в листі від 04.01.2017 №54/4.1/4.1-ДП-17 нагадала про види штрафів за порушення трудового законодавства. Зокрема:

- у разі виявлення порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, незалежно від кількості працівників, яких стосується порушення, тривалості порушення та кількості випадків порушень застосовується штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент виявлення порушення (9 600 грн);

- у разі виявлення порушень мінімальних державних гарантій в оплаті праці розмір штрафу залежить від кількості працівників, стосовно яких допущено порушення. Якщо порушення стосувалося двох працівників, то розмір штрафу складатиме 20 мінімальних заробітних плат (64 000 грн).

Якщо працівник відмовляється отримувати заробітну плату (не з'являється за її одержанням за умови, що виплата здійснювалася весь час роботи готівкою і працівник про це повідомлений в установленому порядку та не звертався із заявою щодо виплати зарплати через установу банку або поштовим переказом) за місцем роботи, роботодавець повинен її депонувати у встановленому законодавством порядку. В такому випадку роботодавець виконає свій обов'язок щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ