nus.in.ua, 6 січня 2020, 12:51

29 грудня в костелі Успіння Пресвятої Діви Марії відбувся різдвяний концерт органної музики у виконанні заслужених артистів України Олени та Ігоря Мацелюхів під керівництвом органіста, композитора і музикознавця, заслуженого артиста України Богдана Котюка.

Прекрасний живий звук, голос відреставрованого старовинного органу, разом з іншим музичним інструментом «флейтою Пана» нагородили золочів’ян в передноворічний час довершеним виконанням творів класики світової музики у виконанні заслужених артистів України, торкнулись душі кожного вдячного слухача.

Львівська органістка Олена Мацелюх вміло поєднує сольну виконавську практику з ансамблевим концертуванням. Вона виступає у Львові з постійно оновлюваними концертами у Будинку органної та камерної музики, у Львівському Домініканському соборі на найстаршому із діючих органів нашої країни, а також як виконавець на клавішних інструментах з багатьма симфонічними та камерними оркестрами на філармонійній сцені. Протягом двох останніх років відбулися органні речиталі Олени Мацелюх у більше як двох десятках міст України, Польщі, Франції, Швейцарії. У репертуарі органістки поруч із перлинами органної класики знайшла своє місце низка творів музичної літератури у транскрипції для органа. Співпраця органістки зі львівським композитором Богданом Костюком стала поштовхом для створення митцем нових творів у сучасній українській органній музиці. Особливістю виконавської манери Олени Мацелюх є урізноманітненість програм та щирість виконання, а особисті працелюбність та організованість сформували креативну мистецьку особистість.

Богдан КОТЮК, композитор, заслужений артист України, співзасновник і директор першого в України Львівського товариства Ріхарда Вагнера:

– Сьогоднішній день – це святковий день, остання неділя 2019 року. Це є особливий для нас день через те, що ми вже остаточно відкрили для себе місто Золочів, як культурний центр, при чому – центр органної музики. І це немало вже говорить. Адже тут є зачатки дуже великої нашої культури. Якщо говорити про Галичину, то тут ми маємо той центр, який, починаємо від нашого Короля Яна ІІІ Собеського, котрий наполовину, або й на більшу частину був українцем. Він творив Золочів, передав його своєму сину, а син створив цей прекрасний храм. І от в цьому храмі зусиллями теперішньої парафії, зусиллями людей, які зацікавлені в мистецтві, знову зазвучав прекрасний орган. Цей орган достойний того, щоби його знав кожен, хто приїжджає не просто відвідати Золочівський замок, не просто подивитися Олеський замок чи Підгорецький замок, як ми говоримо: Золоту підкову Львівську дивитися. Ми можемо зразу говорити про те, що ми маємо таке культурне надбання нашого народу, яке може абсолютно спокійно представити це велике мистецтво світу. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб якраз тут, у Золочеві, відбувалися такі фестивалі органної музики, щоби відбувалися фестивалі класичної камерної музики. Прекрасний зал, прекрасна акустика, чудові люди, які знають, вміють сприймати музику, розуміють, що це таке мистецтво, це дуже багато вартує. Це просто людей не треба перевиховувати, вони мають це в генах, і це видно. Через то я власне хотів ще раз наголосити на тому, що наша провідна українська органістка Олена Мацелюх вже є ініціатором створення не одного фестивалю, тому що тільки у Львові це вже буде цього року другий фестиваль, зимовий. А ще є літній фестиваль «Pizzicato e cantabile», який проводить Олена Мацелюх. Також вона є солісткою в Рівному, там також проводять фестиваль. Ми робимо також фестиваль в Чернівцях, в Луцьку. Одним словом наше таке розгалуження фестивальне, потребує Золочева. Я думаю, що сьогоднішня наша зустріч із міським головою Золочева і з отцем Михайлом, який є ініціатором створення тих концертів, повинна бути поштовхом для подальшої роботи.

Олена МАЦЕЛЮХ, органістка, заслужена артистка України:

– Власне сьогоднішній концерт був просто святом, і святом не тільки для парафіян, не тільки для золочів‘ян, які прийшли на концерт. Це свято і для нас, виконавців, тому що кожного разу як ми їдемо на якийсь органний концерт, ми вивчаємо новий орган, тому що двох однакових органів просто не буває. І ми дуже надіємся на велику співпрацю з Золочевом, з костелом, з містом, і дуже раді будемо подальшим зустрічам.

Ігор МАЦЕЛЮХ, мультиінструменталіст, заслужений артист України:

– Було надзвичайно приємно концертний сезон 2019 року завершувати у Золочеві. Тому що Золочів – це частка нашої Батьківщини, нашої домівки. Надзвичайна атмосфера, незабутня. І ми у 2020 рік йдемо з тими враженнями від зичливості тутешніх господарів та від загальної атмосфери, від загальної атмосфери слухачів. Було надзвичайно приємно концертувати і сподіваємося на наступні зустрічі. Ми впевнені в наступних зустрічах. З Новим роком!



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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