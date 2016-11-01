Борис Возницький повернувся у Золочів... у бронзі

nus.in.ua, 25 листопада 2016, 11:54

У неділю, 20 листопада, у Золочеві урочисто відкрили меморіальну таблицю почесному громадянину Золочева Борису Возницькому, Герою України, директору Львівської галереї мистецтв у 1962–2012 р. Борис Возницький у бронзі тепер на фасаді найстарішої будівлі у місті «Будинку убогих» (пам’ятка архітектури XIV ст.), тепер монастир Чесного Хреста Св. Дам’яна (УГКЦ). Виготовлення та встановлення цієї таблиці профінансував львівський підприємець Петро Писарчук.

Його називали ангелом-охоронцем українського мистецтва та сеньйором музеїв. Титули Бориса Возницького важко перерахувати: український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, заслужений працівник культури України та Польщі, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM). А для нас – почесний громадянин міста Золочева.

Він зі співробітниками зберіг та врятував 60 000 мистецьких творів, Галерею мистецтв та понад двадцять її філій наповнив рідкісними шедеврами українського і світового мистецтва.

Вже після смерті Бориса Григоровича Возницького його іменем назвали Галерею мистецтв у Львові, в Мистецькому арсеналі у Києві оголосили премію його імені – «За вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи», у Винниках на його честь назвали вулицю, йому присвятили виставку та альбом.

На урочисту подію завітали поважні гості − донька Бориса Григоровича, голова Асоціації реставраторів Львівщини Лариса Разінкова-Возницька, лауреат Шевченківської премії, автор цього скульптурного зображення, скульптор Ярослав Мотика, меценат, директор ТВК «Південний» Іван Наугольник.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Говорити про Бориса Григоровича Возницького дуже легко, бо це гарна і світла людина. І цей захід, який нас тут зібрав також радісний. Він жив посеред нас, він творив в Україні і в Золочеві. Я мав честь знати його, мав честь співпрацювати із ним.

Міський голова також розповів, що громада Золочева має у планах перейменувати одну із вулиць міста на честь Бориса Возницького.

Лариса Разінкова-Возницька, директорка Львівської галереї мистецтв 2012–2016 років, донька Бориса Возницького:

– Для мене цей день є дуже хвилюючим. Тому що я знаю, як батько любив Золочів, як він любив сюди приїхати і любив працювати тут. Він жив Золочевом, жив Золочівським замком. Він любив згадувати, що коли вперше сюди приїхав і питав людей: «Де тут замок і як туди потрапити?», – то не всі люди могли відповісти на це питання. А от, коли питав: «Де є тюрма?», – то майже всі знали. Але тепер практично всі знають, що таке Золочівський замок і де він є, не лише в Україні, але й у Європі.

Надія Гупало, завідувачка музею-заповідника «Золочівський замок», багато років пропрацювала під керівництвом Бориса Возницього:

– Борис Григорович знову повернувся у Золочів, цього разу у бронзі, у світлій пам’яті людей, котрі не забули про його заслуги перед громадою і Україною. Пройдуть десятиліття, багато поколінь людей будуть дивитися на цю дошку, і цікавитися: «Хто ж була ця людина?». Він житиме у віках.

Ярослав Мотика, відомий скульптор, лауреат Шевченківської премії відверто радів тому, що у Золочеві його робота змогла увіковічнити славу такої великої людини – Бориса Возницького.



Святослав Максимчук, народний артист України, продекламував декілька віршів, які гарно доповнили урочистий настрій дійства.

