Музика єднає серця, долі, життя, родини, народи

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Цими днями на Золочівщині перебували гості із Республіки Польща. У
складі багаточисельної польської делегації були колишні мешканці села
Ушня, їхні діти та онуки.
Під час сумнозвісної операції «Вісла» із села було депортовано близько 300 родин, 200 з яких виїхало до Доманьова. Багато поляків є хористами хору «Ювіляр», який заснували в Ушні, а сьогодні він функціонує у Доманьові. Вихідці з Ушні є в складі Оркестру пожежної охорони Доманьова, який цьогоріч святкує півсторічний ювілей. Радістю півстолітнього ювілею вирішили поділитись учасники оркестру із своїми земляками з України, то ж і завітали на рідну землю. У суботу оркестр пожежної охорони ґміни Доманьов виступив на площі Незалежності у Золочеві.
Віце директор школи в Доманьові Cecylia Kopka від імені керівництва ґміни Доманьов передала подяку міському голові Золочеві Ігорю Гриньківу за запрошення відвідати Золочів та вітання для громади міста.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Місто Золочів має кілька партнерських угод із різними містами, зокрема і з польським містом Олава. А неподалік цього міста знаходиться ґміна Доманьов, де проживають вихідці із села Ушня. І я сьогодні радий вітати у Золочеві наших земляків, котрі зараз проживаютиь у Польщі, радий вітати цей прекрасний колектив, котрий святкує свій ювілей. Дякую Вам за те, що приїхали в Україну, що не забуваєте своїх коренів. Думаю, що ми ще неодноразово будемо бачити вас у Золочеві.
А вже наступного дня гості дали концерт для прихожан Костелу Успіння Пресвятої Діви Марії.
За час свого перебування на Золочівщині гості взяли участь у Богослужінні в Костелі Св. Йосипа с. Ушня.
Леся ДУХОВИЧ, жителька с. Ушня, ділиться від спілкування із гостями:
– Я в захваті від музики, оркестру, співу в костелі, від самої атмосфери спокою, яка панувала в спілкуванні з гостями, для мене це як підживка, що за нас пам'ятають, поважають, і судячи з їхніх вражень: «Хцеми пшиєхаць єще», – отак прощалися....
До багатьох ушнянців приїхали родичі. А до мене тільки знайомі, хороші знайомі. Але були їх діти і я була приємно вражена, що вони знають багато про село, хоча тут не були ніколи. Звідси походять їх бабусі і дідусі, у декого, ще дальші родичі....
15 серпня взяли участь у Богослужінні з нагоди храмового свята у Костелі Успіння Пресвятої Діви Марії у Золочеві.
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