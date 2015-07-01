18 серпня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Музика єднає серця, долі, життя, родини, народи

nus.in.ua, 17 серпня 2017, 17:26
0
21
Роздрукувати
Музика єднає серця, долі, життя, родини, народи

Цими днями на Золочівщині перебували гості із Республіки Польща. У складі багаточисельної польської делегації були колишні мешканці села Ушня, їхні діти та онуки.
Під час сумнозвісної операції «Вісла» із села було депортовано близько 300 родин, 200 з яких виїхало до Доманьова. Багато поляків є хористами хору «Ювіляр», який  заснували в Ушні, а сьогодні він функціонує у Доманьові. Вихідці з Ушні є в складі Оркестру пожежної охорони Доманьова, який цьогоріч святкує півсторічний ювілей.  Радістю півстолітнього ювілею вирішили поділитись учасники оркестру із своїми земляками з України, то ж і завітали на рідну землю. У суботу оркестр пожежної охорони ґміни Доманьов виступив на площі Незалежності у Золочеві.
Віце директор школи в Доманьові Cecylia Kopka від імені керівництва ґміни Доманьов передала подяку міському голові Золочеві Ігорю Гриньківу за запрошення відвідати Золочів та вітання для громади міста.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Місто Золочів має кілька партнерських угод із різними містами, зокрема і з  польським містом Олава. А неподалік цього міста знаходиться ґміна Доманьов, де проживають вихідці із села Ушня. І я сьогодні радий вітати у Золочеві наших земляків, котрі зараз проживаютиь у Польщі, радий вітати цей прекрасний колектив, котрий святкує свій ювілей. Дякую Вам за те, що приїхали в Україну, що не забуваєте своїх коренів. Думаю, що ми ще неодноразово будемо бачити вас у Золочеві.
А вже наступного дня гості дали концерт для прихожан Костелу Успіння Пресвятої Діви Марії.
За час свого перебування на Золочівщині гості взяли участь у Богослужінні в Костелі Св. Йосипа с. Ушня.
Леся ДУХОВИЧ, жителька с. Ушня, ділиться від спілкування із гостями:
– Я в захваті від музики, оркестру, співу в костелі, від самої атмосфери спокою, яка панувала в спілкуванні з гостями, для мене це як підживка, що за нас пам'ятають, поважають, і судячи з їхніх вражень: «Хцеми пшиєхаць єще», – отак прощалися....
До багатьох ушнянців приїхали родичі. А до мене тільки знайомі, хороші знайомі. Але були їх діти і я була приємно вражена, що вони знають багато про село, хоча тут не були ніколи. Звідси походять їх бабусі і дідусі, у декого, ще дальші родичі....
15 серпня взяли участь у Богослужінні з нагоди  храмового свята у Костелі Успіння Пресвятої Діви Марії у Золочеві.

Леся ГОРГОТА
Фото автора

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

У Золочеві побували віце-міністр та посол Польщі

У Золочеві побували віце-міністр та посол Польщі201

Делегація із Шьонінгена

Делегація із Шьонінгена299

У підгородньому прощались із колядою

У підгородньому прощались із колядою183

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.