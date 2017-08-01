Підготовка кандидатів на посади командирів відділень

nus.in.ua, 25 січня 2019, 13:57

21 січня в Навчальному центрі НГУ розпочалась апробація кваліфікаційного стандарту підготовки командирів відділень. Слід зазначити, що план підготовки сержантського складу за програмою кваліфікаційного стандарту підготовки «Базового курсу лідерства» вперше розроблено серед військових формувань України спільно з канадською місією в Україні (UNIFIER) та представниками Національної гвардії України.

На урочистих заходах з нагоди початку навчання була присутня канадська делегація на чолі з радником Збройних Сил Канади при Національній гвардії України об’єднано-тактичної групи – «Україна» (операція UNIFIER) – майором Корі Анхорн. В своїй промові він зазначив: «Сьогодні дуже унікальний для вас день. Ви робите перший важливий крок у процесі професійного вдосконалення. Ви є тими, хто в майбутньому стане основою Національної гвардії України».

По завершенню заходів відбулась робоча зустріч закордонних колег із тимчасово виконуючим обов’язки заступника командувача Національної гвардії України генерал-майором Олегом Гарчу та командуванням Навчального центру, на якій обговорювались першочергові питання, що стосуються підготовки сержантського складу. Генерал-майор Олег Гарчу сказав: «Хочу подякувати за плідну роботу робочої групи, до складу якої входили представники Збройних сил Канади, офіцери Головного управління НГУ та Навчального центру. У 2019 році продовжуватиметься наша плідна співпраця з канадськими друзями. І першим із запланованих заходів на цей рік є апробація кваліфікаційного стандарту підготовки командирів відділень, що дасть можливість підійти до єдиної системи підготовки та підвищити професіоналізм та практичні навички сержантського складу».

Також майор Корі Анхорн мав можливість поспілкуватись із особовим складом роти, який буде навчатись за програмою кваліфікаційного стандарту підготовки «Базового курсу лідерства» за канадською системою підготовки.