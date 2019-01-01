Щоб всім було комфортно

nus.in.ua, 15 листопада 2019, 16:45

Учора традиційна міська толока у Золочеві відбувалась на вулиці Польній. Тут комунальники разом з міським головою та мешканцями садили живопліт. Цьогоріч мешканці будинку 14 на вулиці Львівській перемогли у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради. Детальніше розповідає міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ:

– Цьогорічна осінь дає можливість нам сьогодні, 13 листопада, порядкувати на вулиці Польній. Сьогодні ми завершуємо роботи по мікропроекту, котрий реалізовували спільно із Львівською обласною радою. Сьогодні ми тут висаджуємо живоплоти. Сьогодні тут трудиться багато комунальників, керівників бюджетних установ, колектив міської ради, підприємці. І я з гордістю кажу, що вулиця Польна стає одною з кращих вулиць нашого міста. Тут гарний тротуар, світло. Ще залишається нам впорядкувати територію навпроти будинку 32 на вулиці Польній. Хочу сьогодні персонально подякувати всім комунальникам, котрі сьогодні працюють, підприємцям, всім хто зараз допомагає. Особисто дякую підприємцю Ігорю Семчуку, котрий дав нам трактора, щоб полегшити роботу. Також дякую депутату Золочівської міської ради Йосипу Петровичу Барабашу. Цей надзвичайно скромний і чуйний чоловік ніколи не сторониться допомоги місту. Сьогодні він допоміг нам технікою, допоміг із завезенням ґрунту. Дякую всім тим, хто дуже хотів прийти сюди, але не прийшов, а потім буде спостерігати все це у соцмережах і казати, що це добре. Ну і всім тим, хто міг прийти, але не прийшов, бо і для них ще знайдеться багато роботи у нашому рідному Золочеві. Дякую Львівській обласній раді за програму місцевих ініціатив. Це насправді одна з найбільш дієвих програм і сьогодні ми бачимо це наочно. Сьогодні тут є прекрасний паркінг, гарне світло, буде красива алея. Все це завдяки тому, що Львівська обласна рада затвердила цю програму, а експерти затвердили цей проект ініціативи мешканців будинку на вулиці Львівській, 14 для реалізації.

Наталія ФАРТУШНА, керівник центру «Спорт для всіх»:

– Насправді, територія міста поруч із нашим центром оживає, набуває гарного європейського вигляду. Не так давно тут, на вулиці Польній встановлено спортивний майданчик, зроблено гарний благоустрій біля «Спорту для всіх», встановлено ліхтарі. Зараз ця краса «посунулась» далі. Ми з колективом сьогодні долучились до висадження живоплоту тут, бо це все – наше місто, місто у якому живемо ми, місто, в якому зростають наші діти.

Леся ГОРГОТА, мешканка будинку 14 на вулиці Львівській:

– Коли разом із головою ОСББ «Оберіг» Надією Степановою зініціювали цей проект, то дуже мало було тих, хто повірив, що нам це вдасться. Але ми дуже хотіли, щоб і біля нашого будинку було так гарно, як біля сусідніх. Наш будинок – дев’ятиповерховий, в котрому є ліфт, що додає чималу суму витрат на утримання житла. Чимало мешканців будинку пенсійного віку, є сім’ї з дітьми. То ж кошти на співфінасування було зібрати доволі складно. Однак, картинка, котру ми щодня спостерігали – двір заставлений автомобілями – додавала стимулу. Ми всі щиро вдячні тим підприємцям, котрі допомогли нам у співфінасуванні проекту. Дякуємо міському голові Золочева та всьому колективу працівників Золочівської міської ради, котрі допомагали нам, консультували наше ОСББ у всіх питаннях, що виникали. І безумовно – будівельникам під керівництвом Ореста Мелеха, котрі дуже відповідально поставились до праці.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА