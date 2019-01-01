Будинок великий і витрати значні
5 січня міський голова Золочева Ігор Гриньків провів зустріч із мешканцями будинку № 14, що на вулиці Львівській.
Тут впродовж багатьох років діє ОСББ «Оберіг», котре очолює Надія Степанова.
– Будинок дев’ятиповерховий, один з небагатьох, де встановлено ліфти. Тож витрати на утримання будинку значні, – говорить пані Надя. – Квартплата у нас невелика. Очевидно, що її потрібно збільшувати. Про це говорять і самі мешканці. Однак, розумію, що не всі зможуть платити більше грошей. На більш суттєві потреби ми дозбируємо гроші. Минулого року ми отримали підтримку від Золочівської міської ради у вигляді коштів на ремонт ліфтів. До цих коштів потрібно було надати співфінансування. Також зусиллями мешканців було встановлено домофони. Річ потрібна, з огляду на те, скільки крадіжок відбувається в наш час. Ще чимало потрібно зробити. Потрібно впорядкувати подвір’я, щоб сюди не заїжджали автомобілі. А для цього потрібно мати можливість їх кудись паркувати. Наші люди бачать як гарно впорядковано територію на вулиці Польній і собі так хочуть. То ж ми порадились і вирішили подавати заявку на конкурс мікропроектів Львівської обласної ради.
Міський голова Ігор Гриньків детально розповів про умови участі у конкурсі мікропроектів, зазначивши, що без співфінансування мешканців ніяк.
– Золочівська міська рада передбачила у міському бюджеті кошти для співфінансування тих проектів, котрі переможуть. Однак, за умовами конкурсу мусить бути співфінансування від самих мешканців. Я розумію, що сума є великою, однак, маю приклади інших будинків, де люди здавали і по три, і по чотири тисячі з квартири. Переконаний, що вам усе вдасться. І у випадку перемоги поруч із вашим будинком також буде влаштовано місце для паркування автомобілів. Адже неправильно, коли подвір’я заставлене машинами, а поміж ними бігають діти. Так не має бути. Тому зі свого боку обіцяю мешканцям повне сприяння в реалізації проекту.
Леся ГОРГОТА
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