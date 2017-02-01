Україна починається за порогом нашого дому

nus.in.ua, 3 січня 2019, 15:23

У неділю відбулись збори мешканців будинку 32 на вулиці Польній. Вже багато років тут діє ОСББ «Весна», яким зараз керує Микола Андрійович Сахневич. Будинок один із найбільших у місті, то ж і проблем тут вистачає. Проте мешканці переконані, що поступово спільними зусиллями їм вдасться навести лад в будинку та навколо нього. Своєрідним поштовхом для цього стала перемога ОСББ «Весна» у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради. Завдяки спільним коштам з обласного та міського бюджетів, коштам мешканців будинку було збудовано новий дитячий майданчик.

Микола Андрійович прозвітував перед мешканцями про свою діяльність впродовж року і звернувся до мешканців із запитанням:

– Що будемо планувати на наступний рік? Маємо розуміти, що очікування манни небесної до добра не приведе. Ми всі хочемо доброго і комфортного життя, порядку у державі, то не забуваймо, що Україна починається одразу за порогом нашого дому.

Частина мешканців висловилась за те, щоб зробити благоустрій на подвір‘ї, адже асфальтне покриття зруйноване, здебільшого через те, що у двір заїжджає чимало транспорту, тут паркують автомобілі і самі мешканці. А де ж іще? Ще інша частина за те, щоб спочатку облаштувати автостоянку, як це вже є поруч із їхнім будинком.

Після окреслених проблем, мешканці задумались над тим, а де ж взяти гроші на ці потреби. Насамперед висловились за те, щоб збільшити квартплату на утримання будинку. Також вирішили і в наступному році брати участь у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради.

На збори також були запрошені міський голова Золочева Ігор Гриньків та депутат Золочівської міської ради Василь Джула.

Ігор Михайлович розповів мешканцям про Програму підтримки ОСББ, яка діє у місті та зазначив, що добрі ініціативи міська рада завжди підтримає:

– Депутати Золочівської міської ради затвердили бюджет міста, котрий є в рази меншим за наші найнагальніші потреби. Але я особисто і депутати завжди намагаємось підтримувати мешканців багатоквартирних будинків, бо це справді є дуже важливо. Ми розуміємо, що не всі об‘єми робіт можна виконати коштом мешканців. Тому було зініційовано Програму підтримки ОСББ, тому ми брали участь у Конкурсі ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», завдяки якому нам вдалось зробити чимало вартісних робіт у багатоквартирних будинках. Тішусь ініціативі ОСББ, котрі беруть участь у конкурсі мікропроектів, бо це також суттєва допомога. То ж в разі вашої перемоги в міскропроекті з міського бюджету вам буде надано співфінансування.

У своїй депутатській підтримці мешканців будинку також запевнив і депутат Василь Джула.

Леся ГОРГОТА

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