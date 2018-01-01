Навчальний центр відвідали іноземні колеги з Академії підготовки сержантського складу Збройних сил Швеції

nus.in.ua, 14 листопада 2019, 16:44

До Навчального центру Національної гвардії України прибула делегація від Академії підготовки сержантського складу Збройних сил Швеції, яку особисто очолив начальник Академії підготовки сержантського складу Збройних сил Швеції полковник Андерс Стах.

Разом з представниками Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади та Швеції в Україні (місії UNIFIER) начальник Академії став почесним гостем під час ритуалу випуску військовослужбовців Базового курсу лідерства ПР-2.

«Для мене честь бути присутнім на вашому випуску. І я радий бачити, що серед курсантів є як чоловіки, так і жінки. Коли ви повернетесь у свої підрозділи, то матимете більшу відповідальність, вам потрібно буде вдало реагувати в різних ситуаціях, до яких зрештою вас навчали і готували тут в Навчальному центрі. Тому бажаю вам завжди справлятися з поставленими завданнями, берегти себе і своїх підлеглих», – побажав випускникам полковник Андерс Стах.

Окрім того, іноземні колеги оглянули учбово-матеріальну базу, ознайомились з проведенням теоретичних та практичних занять різних напрямків підготовки.

Викладачі та курсанти кінологічної служби продемонстрували вміння своїх підопічних, а автомобілісти – можливості військової техніки.

Тривалий час досвідчені інструктори Академії підготовки сержантського складу Збройних сил Швеції разом із колегами із Збройних сил Канади на постійній основі залучені до розробки програм навчання та проведення практичних навчань курсантів Навчального центру.

У ході візиту було обговорено подальшу співпрацю, обмін досвідом та практичну допомогу в навчанні.





Текст і фото Юлії ФАЙЧУК

