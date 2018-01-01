22 листопада
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Навчальний центр відвідали іноземні колеги з Академії підготовки сержантського складу Збройних сил Швеції

nus.in.ua, 14 листопада 2019, 16:44
0
3
Роздрукувати
Навчальний центр відвідали іноземні колеги з Академії підготовки сержантського складу Збройних сил Швеції

До Навчального центру Національної гвардії України прибула делегація від Академії підготовки сержантського складу Збройних сил Швеції, яку особисто очолив начальник Академії підготовки сержантського складу Збройних сил Швеції полковник Андерс Стах.
Разом з представниками Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади  та Швеції в Україні (місії UNIFIER) начальник Академії став почесним гостем під час ритуалу випуску військовослужбовців Базового курсу лідерства ПР-2.
«Для мене честь бути присутнім на вашому випуску. І я радий бачити, що серед курсантів є як чоловіки, так і жінки. Коли ви повернетесь у свої підрозділи, то матимете більшу відповідальність, вам потрібно буде вдало реагувати  в різних ситуаціях, до яких зрештою вас навчали і готували тут в Навчальному центрі. Тому бажаю вам завжди справлятися з поставленими завданнями, берегти себе і своїх підлеглих», – побажав випускникам полковник Андерс Стах.
Окрім того, іноземні колеги оглянули учбово-матеріальну базу, ознайомились з проведенням теоретичних  та практичних занять різних напрямків підготовки.
Викладачі та курсанти кінологічної служби продемонстрували вміння своїх підопічних, а автомобілісти – можливості військової техніки.
Тривалий час досвідчені інструктори Академії підготовки сержантського складу Збройних сил Швеції разом із колегами із Збройних сил Канади на постійній основі залучені до розробки програм навчання та проведення практичних навчань курсантів Навчального центру.
У ході візиту було обговорено подальшу співпрацю, обмін досвідом та практичну допомогу в навчанні.


Текст і фото Юлії ФАЙЧУК
 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Експериментальний курс підготовки

Експериментальний курс підготовки "саперів рівня-1"124

Підготовка кандидатів на посади командирів відділень

Підготовка кандидатів на посади командирів відділень179

Представники посольств США і Канади відвідали навчальний центр

Представники посольств США і Канади відвідали навчальний центр1436

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.