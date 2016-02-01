Представники посольств США і Канади відвідали навчальний центр

nus.in.ua, 29 січня 2018, 11:02

Група радників з питань доктрини і освіти (DEAG) Офісу оборонного співробітництва при Посольстві США в Україні на чолі з керівником групи підполковником Джоном Маклафліном та представники об’єднаної оперативної групи – Україна (UNIFIER) Збройних сил Канади на чолі з офіцером зв’язку з НГУ Офісу аташе з питань оборони при Посольстві Канади в Україні капітаном Джорданом Лапонтом завітали у Навчальний центр Національної гвардії України.

Метою візиту було ознайомлення з системою підготовки сержантського складу та інструкторів Національної гвардії України та навчальною матеріально-технічною базою військової частини.

В ході зустрічі з начальником управління бойової та спеціальної підготовки ГУ НГУ генерал-майором Олегом Гарчу, офіцерами Головного управління НГУ, командуванням Навчального центру закордонні колеги ознайомились із структурою, завданнями, можливостями Навчального центру та програмами підготовки сержантів та інструкторів. Також розглядались питання специфічних потреб Національної гвардії щодо інструкторської допомоги, яку іноземні представники можуть надати у подальшому.

Після обговорення відбувся показ навчальної матеріально-технічної бази. Зокрема було продемонстровано навчальні класи фахівців інженерної служби та служби РХБ захисту, комплексний тренажер екіпажів БТР-4Е, бойовий модуль БМ-7 (Парус), комп'ютеризований тренажерний комплекс підготовки військових спеціалістів та автомобільний тренажер підготовки водіїв вантажного автомобіля КРАЗ, мультимедійний тир та військове стрільбище.

Перебуваючи на розпліднику, американські колеги ознайомились із основами загального курсу дресирування та підготовкою службових собак з пошуку вибухових пристроїв, речовин.

На завершення начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик вручив членам делегації буклети про досягнення Навчального центру англійською мовою та сувеніри.





Група інформації та комунікації

Навчального центру НГУ