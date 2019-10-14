Олег Дуда: «Наша мета – збереження і зміцнення здоров’я українців»

nus.in.ua, 9 жовтня 2019, 22:08

У Золочеві створено осередок Українського лікарського товариства. Вчора, 9 жовтня, відбулась зустріч представників медичного середовища району із Головою Українського лікарського товариства у Львові, заступником генерального директора з хірургічної роботи Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру (ЛОРЛДЦ) Олегом Дудою.

Українське лікарське товариство пройшло довгий шлях від невеличкого осередку українських лікарів-ентузіастів до потужної та впливової громадської організації, яка нині представляє професійні інтереси лікарської спільноти України. Основним в діяльності товариства незмінно залишається відстоювання вільного статусу лікарської професії та відродження корпоративного духу серед лікарів.

Товариство бере свій початок з жовтня 1910 р., коли вперше за всю історію нашої країни українські лікарі об’єдналися для відстоювання прав лікарської громади та захисту інтересів пацієнтів, заснувавши у Львові Руське лікарське товариство. Воно зібрало кілька сотень лікарів з Галичини, Буковини та Закарпаття. У 1912 р. організацію перейменували в Українське лікарське товариство, яке проіснувало до 1939 р, коли було ліквідоване радянською владою. Паралельно зі створенням львівського товариства в Києві в 1917 р. постало ще одне об’єднання — Всеукраїнська спілка лікарів, яка функціонувала протягом 3 років, допоки існувала Українська Народна Республіка. Тоді про цю подію в одній зі статтей першого українського друкованого лікарського видання, науково-практичного часопису «Українські медичні вісті», можна було прочитати таке: «Український народ, визнавши себе хазяїном своєї землі та проголосивши свою державну незалежність в Українській Народній Республіці, владно кличе всіх до великої будівничої праці, до праці нової, творчої та вдячної на великій, але занедбаній ниві України…»

І вчора у Золочеві зроблено великий почин на медичній ниві. Настав час усвідомлення як лікарями, так і громадськістю країни значущості діяльності організації і доцільності всіляко підтримувати її починання; час, коли кожен лікар вважає за честь вступити до Українського лікарського товариства, а кожен українець має змогу реалізувати своє право на ефективну, доступну та якісну медичну допомогу. Вітаючи гостей, керівник комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня» Ганна Самчкуашвілі зазначила, що медики давно мали на меті створити осередок Українського лікарського товариства. На її думку це є особливо актуальним зараз, у час, коли повним ходом розгортається медична реформа:

– Це справді важливо, адже думка працівників, які мають своє бачення у сфері покращення надання медичної допомоги, мають свої напрацювання та пропозиції, є актуальною як ніколи. Якщо ми зможемо об’єднатись, спільно напрацьовувати рішення, ми зможемо дійсно досягнути покращення як медичної послуги, так і умов праці для самих медичних працівників.

Олег Дуда, Голова Українського лікарського товариства у Львові:

– Сьогодні у Золочівській районній лікарні було створено осередок Українського лікарського товариства. Наше Товариство створене 1910 року і основна мета його – збереження здоров’я українського народу, підняття рівня знань лікарів. Це можливість для українських лікарів, членів Українського лікарського товариства, впливати на прийняття рішень у медичних закладах можливість самостійно визначати майбутні пріоритети, визначати як правильно лікувати. Ми спільно маємо зробити все для того, щоб якість медицини стала кращою.

Під час зустрічі Олег Дуда розповів про діяльність Українського лікарського товариства, про впроваджені ініціативи та проекти, міжнародну співпрацю як лікарів, так і медичних закладів та закликав не боятись змін, а самим ці зміни творити.



Леся ГОРГОТА

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