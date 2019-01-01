nus.in.ua, 5 липня 2019, 12:03

У Навчальному центрі НГУ, з гвардійцями, що проходять навчання за кваліфікаційним стандартом, програмою підготовки «Сапер рівень 1», впродовж трьох навчальних днів проводились практичні заняття з вибухової справи.

На даних заняттях військовослужбовці вдосконалили отримані навички поводження з вибуховими матеріалами, виконання вибухових робіт вогневим та електричним способом .

Оцінювання набутих знань спільно здійснювали інструктори Навчального центру та представники операції групи (JTF-U) Збройних Сил Канади.

З суворим дотриманням заходів безпеки, гвардійці практично відпрацювали питання щодо порядку виготовлення запалювальної трубки, виготовленню зарядів та їх підривання. Також відпрацьовували порядок виготовлення мережі з детонуючих шнурів з метою проведення одночасного вибуху декількох зарядів.

Нагадаємо, що це перший експериментальний курс підготовки спеціалістів інженерної служби в Національній гвардії, програму підготовки якого, нещодавно відпрацювали представники канадської Об’єднано оперативно-тактичної групи (JTF-U) ЗС Канади в Україні разом з викладачами Навчального центру.