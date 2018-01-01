Засідання робочої групи у Навчальному центрі
У Навчальному центрі розпочалося засідання робочої групи представників Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних Сил Канади в Україні (операція UNIFIER) на чолі з лейтенантом Вінсентом Дюшеном.
Спільно з фахівцями інженерної служби Навчального центру закордонні колеги приступили до розробки навчальної програми по підготовці сапера (рівень 1) для військовослужбовців Національної гвардії України. Метою цього заходу є приведення підготовки фахівців інженерної служби до єдиного стандарту.
«Впровадження єдиного стандарту підготовки відіграє дуже важливу роль для проведення співпраці між військовими формування, як в нашій державі, так і за її межами. Подальше розуміння з нашими іноземними колегами залежить від єдиного підходу до виконання поставлених перед нами завдань», – зазначив начальник інженерної служби Навчального центру підполковник Павло Гаврилів.
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