Засідання робочої групи у Навчальному центрі

nus.in.ua, 28 лютого 2019, 17:20

У Навчальному центрі розпочалося засідання робочої групи представників Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних Сил Канади в Україні (операція UNIFIER) на чолі з лейтенантом Вінсентом Дюшеном.

Спільно з фахівцями інженерної служби Навчального центру закордонні колеги приступили до розробки навчальної програми по підготовці сапера (рівень 1) для військовослужбовців Національної гвардії України. Метою цього заходу є приведення підготовки фахівців інженерної служби до єдиного стандарту.

«Впровадження єдиного стандарту підготовки відіграє дуже важливу роль для проведення співпраці між військовими формування, як в нашій державі, так і за її межами. Подальше розуміння з нашими іноземними колегами залежить від єдиного підходу до виконання поставлених перед нами завдань», – зазначив начальник інженерної служби Навчального центру підполковник Павло Гаврилів.