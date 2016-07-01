nus.in.ua, 12 вересня 2019, 13:16

Цьогоріч місто Золочів здобуло перемогу у конкурсі громадянського суспільства, оголошеному департаментом внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації. Товариство «Золочів – Шьонінген: партнери», котре власне брало участь у конкурсі, завдяки перемозі реалізувало неймовірно красиве, видовищне дійство «Під покровом ночі: театралізоване дійство «Богдан Хмельницький на золочівських валах».

8 вересня місто поринуло в епоху козацтва. Вулицями міста прогулювались козаки з різних міст України, на коні проїжджав величний Богдан Хмельницький, образ котрого дуже пасував золочів’янину Тарасові Криницькому.

До участі у святкуванні було залучено козацькі товариства з Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Харківської областей України та маленькі козачата, які розпочали своє дійство величною козацькою ходою центральною частиною міста.

На площі Незалежності козацьке товариство вітає гетьмана Хмельницького і разом вирушають на вали...

І ось у сквері «Зелений яр», біля підніжжя пам’ятки національного значення – церкви святого Миколая – розгортається величне дійство...

– Боролись ми. Боролись наші предки. Вже наших втрат неміряне число.

А знов свободу починай з абетки. А знову скрізь те саме, що було..., – словами великої Ліни Костенко звертається до гурту Богдан Хмельницький.

Йому відповідають козаки, лунають козацькі пісні...

І як підтвердження давній істині про те, що козацькому роду нема переводу, виходять маленькі козачата. Серед них і наймолодший син міського голови Ігоря Гриньківа Богданчик:

– А я Богданчик. Виросту Богданом.

Пишаюся я вами, як Гетьманом.

Зростаю Україні я на славу

І вірю в вільну і міцну державу.

Вам, Гетьмане, моя глибока шана.

Щасливих битв я зичу Вам, Богдане.

Дозвольте уклонитися вам низько.

Я відчуваю, перемога близько!

Не має часу гетьман із військом, щоб затриматись на довше у цьому затишному місті, мусить вирушати, попереду бій за долю України... Просить благословення у Господа. Господнє благословення уділяє козакам отець Домінік.

Золочів’яни та гості міста чули постріли гармат, гостилися козацьким кулешем, а ввечері відбулася презентація освітлення дерев’яних скульптур.

Про те, як зароджувалась ідея участі у конкурсі розповідає Наталія РЕПТАК, провідний спеціаліст Золочівської міської ради:

– Співпраця Золочівської міської ради із Товариством «Золочів – Шьонінген: партнери» не вперше приносить місту такі дивіденди як перемога у різних конкурсах. Ми вже не вперше реалізовуємо спільні проекти у місті. З чого все починалось? У 2016 році до міста Золочева долинули чутки, що скульптор із міста Дубно дарує аварійним деревам ще одне життя. Він працює під відкритим небом і усі оточуючі його люди можуть спостерігати народження скульптур: від встановлення дерев’яних колод до створення справжнього витвору мистецтва. Сьогодні його дерев'яні витвори прикрашають багато міст України. То ж невдовзі знаний скульптор та педагог Микола Бондарчук на запрошення міського голови відвідав історичний Золочів та взявся за перетворення аварійних дерев на справжні паркові витвори мистецтва у сквері «Зелений яр». Першою окрасою скверу стала скульптура Мойсея. Це викликало велике захоплення у золочів’ян і вони у соціальних мережах висловлювали бажання не відпускати знаного майстра і просили його створити інші шедеври. Однак, його праця коштувала дорого, а в той час у міському бюджеті на такі витрати не були передбачені кошти. Тоді Товариство «Золочів – Шьонінген: партнери» вирішило взяти участь у обласному конкурсі громадських ініціатив та за підтримки Золочівської міської ради, Благодійного фонду «Золочів відроджений», Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА у сквері «Зелений яр» реалізувало проект «Скульптури мого рідного міста». І так виникла постійно діюча виставка дерев’яних скульптур під відкритим небом. Щодня паркові скульптури відвідують сотні людей, від пересічних мешканців до туристів з інших міст України та закордону. Сквер живе своїм жвавим і цікавим життям, і сьогодні є прекрасним місцем для проведення культурно-масових просвітницьких заходів.

Що стало поштовхом реалізації саме театралізованого дійства розповідає голова Товариства «Золочів–Шьонінген: партнери» Оксана КРИНИЦЬКА:

– Товариство «Золочів – Шьонінген: партнери» в рамках проекту хоче донести до сучасного покоління інформацію про історичну цінність скверу «Зелений яр» у Золочеві, який входить у туристично-історичний комплекс пам’ятки національного значення XVI ст. Церкви Святого Миколая. А також розповісти про роль Гетьмана України Богдана Хмельницького у формуванні історичного минулого скверу та міста Золочева в цілому. Ми опрацьовували історичні архівні матеріали. Є свідчення, що 370 років тому відбулася важлива для історії нашого міста та України в цілому подія – Гетьман України Богдан Хмельницький відвідав Церкву Святого Миколая, де отримав благословення на переможну для козаків Зборівську битву з татарами. Саме у сквері «Зелений яр» відбувалося формування основного військового козацького табору, окрім тих, що були у Колтові, Хмелеві, Сасові. На жаль, сучасне покоління мало знає про події, які відбувалися у рідному місті Золочеві у часи Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. Театральне дійство «Богдан Хмельницький на золочівських валах» має допомогти мешканцям сьогодення перенестися в епоху козацтва та не лише почути історичні факти, а й візуально побачити подію цього важливого для нащадків дня. А також ознайомитися з побутом козаків: з їжею, яку вони готували, куренями, одягом, зброєю, звичаями...

Товариство «Золочів – Шьонінген: партнери» і Золочівська міська рада висловлюють подяку усім, хто долучився до організації такого чудового дійства.









Леся ГОРГОТА

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