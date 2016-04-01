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У ЗОЛОЧЕВІ ВСТАНОВЛЯТЬ АВТОМАТИЧНІ ОБМЕЖУВАЧІ РУХУ

nus.in.ua, 7 вересня 2017, 13:05
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У ЗОЛОЧЕВІ ВСТАНОВЛЯТЬ АВТОМАТИЧНІ ОБМЕЖУВАЧІ РУХУ

У Золочеві встановлюють боларди – автоматичні обмежувачі руху.
Тарас КУЙБІДА, інженер-будівельник, депутат Золочівської міської ради:
− Кілька років тому Золочівська міська рада розпочала реалізацію проекту комплексної реновації історичної частини нашого міста. Ми відновили, буквально відродили вул. Шашкевича, бульвар Сковороди. Історичний центр міста зробили гарною пішохідною зоною. Так, як це є у Львові, так як це є в інших європейських містах. Проте є недобросовісні водії, котрі часто заїжджають в історичний центр автомобілями, доволі часто це важкі автомобілі. Бульвар Сковороди перетворився у суцільний паркувальний майданчик. Це неправильно. Так бути не повинно. Завдяки участі Товариства «Золочів−Шьонінген: партнери» спільно з міською радою в Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» маємо можливість встановити боларди на вулиці Шашкевича та на бульварі Сковороди. Поруч з тим міська рада дбає про створення паркувальних майданчиків у місті. Так буквально минулого тижня завершилось будівництво парковки на вулиці Січових Стрільців, біля скверу ім. Гетьмана Самійла Зборовського, а цього тижня розпочато роботи із будівництва парковки на вулиці Польній.

Леся ГОРГОТА
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