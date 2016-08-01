Ми є народом, що дійшов до своєї вершини

nus.in.ua, 24 серпня 2019, 12:57

24 серпня золочів’ян із Великоднем української державності – Днем Незалежності України вітав військовий оркестр Навчального центру Національної гвардії України.

Перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Нижник, голова районної ради Олег Банах звернулись до золочівців із вітальним словом.

А далі об’єднані любов’ю до рідної України мешканці міста та району святкували разом із найстарішим творчим колективом України, якому вже 101 рік – Національною заслуженою капелою бандуристів України імені Г. І. Майбороди під керівництвом золочів’янина. Художній керівник – Юрій Володимирович Курач – головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. І. Майбороди, доцент національної музичної академії ім. Чайковського, народний артист України, талановитий уродженець нашого славного Золочева.

Кожен виступ Національної заслуженої капели бандуристів України вражає своїм внутрішнім духом нескореності та прагнення до самобутності, самодостатності – риси, яка завжди була, є і буде ознакою великих народів світу. Як ті паралельні квінти, що є характерною ознакою особливо української пісні, ця пісня живе своїм окремим неповторним життям і творить свою неповторну гармонію. Так і капела бандуристів – новітній синтетичний удосконалений вид українського кобзарського мистецтва творить своє неповторне мистецьке буття. Найкраще звучання чоловічих голосів свідомих українців – кращих синів свого народу – в поєднанні з блискучим віртуозним акомпонементом бандур, виконання складних творів на рівні кращих зразків світової класики, що при тому базуються на глибинній національній основі, філігранна відшліфованість кожного номера, величний повчальний, драматичний, часто сумний характер творів поєднаний з іскрометним гумором, елементами сучасного веселого шоу, козацьке характерництво – не може не вражати, не заворожувати глядачів. Зачаровані глядачі довго не хотіли відпускати артистів зі сцени.

Далі золочівську громаду Золочева вітав міський голова Золочева Ігор Гриньків:

– «Ти шляхом праведним святим йшла до волі, Україно. Ти перед ворогом своїм не ставала на коліна…», – співається у відомій пісні. Всечесне духовенство! Дорогі золочів’яни! Маю за велику честь від імені депутатів Золочівської міської ради, виконавчого комітету та від себе особисто щиро вітати Вас із Днем Незалежності України! Якщо тобі важко, ти піднімаєшся вверх. Шлях до вершини не є легким, особливо тоді, коли вершина – національна держава. Не кожна особа може дійти до вершини, особливо, коли це Вершина Духа. Не кожен нарід здатний створити державу – бо для цього треба Божої волі. За народними легендами на вершинах заховані скарби. Духовний скарб нашого народу сховано на Маківці, на Лисоні, Красному полі під Хустом, під Крутами, в кривавих лещатах Колтівського коридору, Донецького аеропорту та під Іловайськом. Без Героїв нації духовних вершин не здолати. Наш шлях до волі рясно политий кров’ю і потом кращих синів і дочок. Ми вмирали і вмираємо на рідній землі, але є народом, що дійшов до своєї вершини. Вчора у Львові було освячено Меморіал пам’яті Героїв Небесної сотні. Ще зараз в пам’яті слова пісні Павла Табакова «Небесну сотню, Господи, прийми… Прости, Всевишній, що не вберегли свого народу кращії сини…». Ми маємо сьогодні державу, мали і маємо Героїв, котрі віддають за неї навіть зараз найдорожче – своє життя. Вічна пам’ять полеглим Героям України! Всі Ви є творцями сучасної Української Держави. Від кожного з Вас, без перебільшення, залежить якою буде Україна, яким буде Золочів. Нам багато вдається, бо ми об’єднані спільною метою – відродити Золочів, місто нашої мрії, найкраще місто України. Нам багато вдається, бо крізь роки чуємо голос нашого Будителя Маркіяна Шашкевича: «Дайте руки, юні други, серце к серцю най пристане...».

Саме тому 15 вересня 2019 року за підтримки Уряду України тут, у Золочеві вперше відбудеться фестиваль пам’яті отця Маркіяна Шашкевича – «Шашкевич Fest» і на це дійство я вас усіх запрошую. Що хочу побажати Вам? Бажаю перемоги над ворогом, пам’ятаючи Франкове: «Все наше життя – війна і кожен боресь в ній як знає…».

Бажаю доброї пам’яті, бо ті, хто пожертвував та жертвує сьогодні своїм життям, споглядають на нас і хочуть, щоб ми їх пам’ятали. Згадаймо повстанську пісню: «А ти, славна Україно, не забудь за мене…» Бажаю Вам сили духу вистояти у цій боротьбі. Не зректися своєї неньки України у цей нелегкий час. Бажаю кожному з Вас міцного здоров’я – мужнім чоловікам аби тримати в руках чи то шаблю, чи то косу, чарівним жінкам – аби народити багато маленьких українців та україночок, котрі виростуть на славу нам усім та утвердять Незалежну Українську Державу найсильнішою з поміж інших держав світу. Слава Україні! Героям Слава!

Далі вітав громаду своїми піснями гурт «Древляни», заснований в 1981 році у Володарськ-Волинську Житомирської області. До репертуару ансамблю входять популярні українські народні та сучасні пісні, у тому числі написані самими учасниками колективу. ВІА «Древляни» – лауреат першого фестивалю «Червона Рута» (Чернівці, 1989).

По завершенню концерту молодь танцювала під запальні ритми від радіо рідного міста Zolochiv.fm 89.9.





Леся ГОРГОТА

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