Концерт Національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди

nus.in.ua, 20 тра 2018, 21:55

У вівторок, 15 травня, на запрошення та за сприянням міського голови нашого міста Ігоря Гриньківа на сцені районного Народного дому із новою програмою до Дня матері виступив найстарший творчий колектив України, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка – Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди. Художній керівник та головний диригент Народний артист України, наш земляк Юрій Курач у привітальному слові присутнім та усім матерям Землі проникливо зачитав вірш Василя Симоненка «Скільки б не судилося страждати», після чого прозвучала пісня «Матері, матері», а також «Пісня про матір» І. Поклада на вірші Б. Олійника У насиченому та високопрофесійному виступі Національної Капели бандуристів глядачі мали змогу почути відомі твори класичної української музики, задумливі і жартівливі, а саме: «На калині», «Мамина вишня», «Сину, качки летять» , «Пісня про рушник», «Чорнобривців насіяла мати», «Їхав козак за Дунай», «Ой штири воли пасу я», «Гуцульська фантазія», «Як ішов я з Дебречини», «Із сиром пироги», «Буковинські народні мелодії», «Ой служив я в пана», «Їхали козаки по полю», «Скрипка би не грала», «Ти казала прийди, прийди», «Чорнії брови, карії очі», «Мелодії до танцю», «Хоробре серце», «Гуцульська фантазія». Хоровий спів у супроводі ніжного сріблястого тембру бандур, театралізація кожної пісні створили незабутнє враження, полонили серця і душі всіх, хто хоч раз доторкнувся до джерел української пісні у виконанні Національної заслуженої капели бандуристів України. Сказати, що сила музики проникла у душу кожного присутнього слухача, буде правдою. Неймовірні, належні оплески отримали виконавці цієї музичної фейєрії – солісти Національної Капели бандуристів України О. Савчук, О. Нікулін, Д. Кузін, С. Борисенко, Я. Великий, М. Мельник, Я. Звєрєв, Р. Походня, С. Захарець, Т. Козьменко, В. Трибель, В. Дутчак та талановиті диригенти Капели – О. Бояр, М. Воловоденко, А. Варивода, В. Голубничий, лауреат міжнародних та Всеукраїнських конкурсів І. Теуту та, звичайно, Народний артист України, головний диригент Капели бандуристів Юрій Курач, який щиро подякував присутнім слухачам та міському голові Золочева за організований концерт та запросив зал заспівати разом прекрасну пісню «Наливаймо, браття», як символ непереможності козацького духу та наснаги до життя.

Єва ТОЦЬКА

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