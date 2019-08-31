На "Шашкевич Fest" – у вишиванці
ЗОЛОЧІВ, УВАГА!!! Оголошуємо незвичайний кастинг! Нам потрібні моделі без обмежень у рості, статі, віці... А якщо ви прийдете на кастинг цілою сім'єю – це буде мега-круто!
15 вересня у нашому місті відбудеться грандіозний фестиваль «Шашкевич Fest».
Ми організовуємо показ українських вишиванок, який має назву «Вишиванка моєї сім'ї».
За детальнішою інформацією звертайтеся за тел. 068-1363634.
...Бо вишиванка наша – справжнє диво!
У вишиванці завжди модно і красиво...
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