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На "Шашкевич Fest" – у вишиванці

nus.in.ua, 30 серпня 2019, 12:36
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ЗОЛОЧІВ, УВАГА!!! Оголошуємо незвичайний кастинг! Нам потрібні моделі без обмежень у рості, статі, віці... А якщо ви прийдете на кастинг цілою сім'єю – це буде мега-круто!
15 вересня у нашому місті відбудеться грандіозний фестиваль «Шашкевич Fest».
Ми організовуємо показ українських вишиванок, який має назву «Вишиванка моєї сім'ї».
За детальнішою інформацією звертайтеся за тел. 068-1363634.
...Бо вишиванка наша – справжнє диво!
У вишиванці завжди модно і красиво...

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1 Коментар
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IsabelSah — 31 серпня 2019 21:14
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