На "Шашкевич Fest" – у вишиванці

nus.in.ua, 30 серпня 2019, 12:36

ЗОЛОЧІВ, УВАГА!!! Оголошуємо незвичайний кастинг! Нам потрібні моделі без обмежень у рості, статі, віці... А якщо ви прийдете на кастинг цілою сім'єю – це буде мега-круто!

15 вересня у нашому місті відбудеться грандіозний фестиваль «Шашкевич Fest».

Ми організовуємо показ українських вишиванок, який має назву «Вишиванка моєї сім'ї».

За детальнішою інформацією звертайтеся за тел. 068-1363634.

...Бо вишиванка наша – справжнє диво!

У вишиванці завжди модно і красиво...