Їхня титанічна праця допомогла стримати ворога

nus.in.ua, 14 тра 2018, 16:32

3 травня 2018 року у місті Золочеві відбувся урочистий захід з нагоди виведення Окремого ремонтно-відновлювального полку оперативного командування «Захід» із зони проведення антитерористичної операції на відновлення боєздатності. На площі Незалежності, окрім військовослужбовців зібралося багато людей, зокрема, учнів, аби подякувати і привітати наших героїв із щасливим поверненням додому.

Командир окремого відновлювального полку оперативного командування «Захід» полковник Юрій Петрович Примаченко:

– Маю честь сьогодні вітати військовослужбовців нашого Окремого ремонтно-відновлювального полку оперативного командування «Захід», які з честю виконали бойові завдання за призначенням в зоні проведення АТО і вперше за чотири роки повністю виведені зі сходу України на відновлення боєздатності. Випробування цих років стало справжнім гартом для нашого полку. Ніхто не очікував, що в 2014 році на українську землю прийде війна. Людей в полку на той час налічувалося менше чотирьох десятків. Здебільшого це були офіцери та контрактники. На початку вересня з їх числа ми сформували дві ремонтно-акційні групи, які виїхали на схід України в складі локалізованих бригад. Спочатку було важко, адже всі дії їм доводилося виконувати навмання. Перша ремонтно-акційна група потрапила у підпорядкування штабу угрупування, яке діяло на Луганському напрямку. Тоді це був сектор А. Друга ремонтно-акційна група опинилася під керівництвом сектору Д, який охоплював Донецьку область. В серпні-вересні 2014 року після отримання розпорядження дві групи об’єдналися в Луганській області та створили збірний пункт пошкоджених машин. У 2015 році полк отримав найцінніший ресурс – людей. Після бойового злагодження частина військовослужбовців в ешелонах відправилася в зону АТО. Станом на літо 2015 року збірний пункт пошкоджених машин налічував близько 300 військовослужбовців, які забезпечили якісний ремонт та обслуговування військової техніки й озброєння бойових частин, розташованих у Луганській області.

Під час активних бойових дій у збірному пункті пошкоджених машин збиралося близько 200 одиниць броньованої автомобільної техніки, яка отримала пошкодження і була евакуйована. Більшість техніки ремонтникам вдавалося відновити та оперативно повернути на передову. Але траплялися машини, які потребували серйознішого ремонту. Їх відправляли до Золочева, щоб ремонтувати у стаціонарних умовах.

Важко передати словами, яке навантаження переживали військовослужбовці у той час. Їхня титанічна праця допомогла стримати ворога, адже кожна одиниця зброї і техніки на передовій на вагу золота. Наші військовослужбовці, докладаючи надлюдських зусиль, повертали її у стрій.

Не можна оминути увагою жертовну працю локаційних підрозділів полку. Екіпажі МАЗів працювали, як справжній спецназ. Потужні тягачі цілодобово транспортували бойову техніку по всьому району проведення антитерористичної операції, витягували її з найспекотніших точок протистояння. Жертовна праця наших ремонтників неодноразово відзначена державними та відомчими нагородами.

За час проведення антитерористичної операції військова частина бойових втрат, на щастя, не зазнала. Та ми завжди пам’ятаємо про військовослужбовців полку, які загинули під час виконання завдань в районі проведення антитерористичних операцій: прапорщик Володимир Євгенович Савенюк, прапорщик Юрій Леонідович Павлюк.

У цей день наш святий обов’язок вшанувати пам’ять військовослужбовців полку, які загинули, виконуючи військовий обов’язок на сході України та всіх полеглих героїв України хвилиною мовчання.

Завдяки самовідданому служінню військовослужбовців полку, сьогодні військова частина працює у штатному режимі. Війна нас багато чому навчила. Враховуючи досвід роботи в бойових умовах, ми спромоглись значно удосконалити структуру полку, позбутися зайвих функцій та техніки, ввели у штат чимало нових елементів. У пункті постійної дислокації, тут у Золочеві, ми обладнали місця для ремонту техніки та агрегатів у стаціонарних умовах. Військовий екіпаж броньованої локаційної машини нашого полку другий рік поспіль бере участь у танкових змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018 – найкращий танковий екіпаж, що проходить в Німеччині.

Але такі високі досягнення стали можливими не лише завдяки нашим військовослужбовцям, а й завдяки допомозі та потужній підтримці громади Золочівщини. Ми завжди відчували допомогу суспільства, тому, шановна громадо, прийміть від нас щиру подяку за моральну, матеріальну і духовну підтримку. Шановні військовослужбовці та працівники частини, щиро вдячний вам за самовідданість, патріотизм, за справжній бойовий дух, який ви демонструєте щодня. Бажаємо вам здоров’я, тепла і затишку в родинах. Усім присутнім зичу мирного неба та вірю, що разом ми здолаємо ворога і здобудемо перемогу.

Начальник озброєння, заступник начальника логістики управління оперативного командування «Захід» полковник Андрій Вікторович Лісовий:

– Вітаю весь особовий склад Окремого ремонтно-відновлювального полку з нагоди виведення із зони АТО на відновлення боєздатності. За результатами виконання завдань за призначенням Ви усі підтвердили звання кращого ремонтного колективу оперативного командування «Захід». На сьогоднішній день Окремий ремонтно-відновлювальний полк є потужним військовим формуванням для здійснення технічного забезпечення військової частини оперативного командування, ведення технічної розвідки, евакуації всіх видів озброєння і військової техніки. Військовослужбовці полку гідно виконували завдання у зоні проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. Під час проведення антитерористичної операції з 14. 04. 2014 до 30. 04. 2018 Золочівський полк постійно здійснював технічне забезпечення проведення операцій, проводячи ротацію окремого особового складу. Бійці Золочівського ремонтного полку працювали в умовах масового виходу техніки з ладу, яке знімали зі зберігання та здійснювали переміщення на схід України. Попри низький рівень укомплектованості особового складу, а саме фахівцями-ремонтниками, відсутність належного практичного досвіду, робота ремонтних органів в польових умовах, недостатнє забезпечення запчастинами на початку проведення антитерористичної операції, особовому складу вдалося за короткі терміни наладити дієву систему ремонту і відновлення озброєння та військової техніки. За 4 роки безперервного перебування в АТО ремонтниками у польових умовах відновлено близько двох тисяч одиниць озброєння та військової техніки, близько тисячі одиниць техніки було евакуйовано. Дякуємо усьому особовому складу за сумлінне виконання службового обов’язку і захист територіальної цінності та недоторканості України.

Голова райдержадміністрації Володимир Йосипович Недзельський:

Сьогодні, на правду, хвилюючий момент для громади нашого району, оскільки військові формування, які знаходяться на території району по праву називаються нашими. Не залежить від того, з якої частини України військові сюди прибули на службу – це вже наші золочів’яни. Тому сьогодні особливо приємно бачити усіх військовослужбовців ремонтно-відновлювального полку, які повернулися на місце постійної дислокації. Я мав змогу спостерігати за вашою роботою, це справді важка праця, ваш вклад у зміцнення обороноздатності нашої держави. І сьогодні ваш внесок у цю справу є загальною справою України. Ми з гордістю можемо сказати, що за оцінками міжнародних експертів українська армія займає 8-ме місце у світі. Шановні військовослужбовці, бажаю, щоб надалі ви відновлювали обороноздатність нашої держави у мирних умовах і в мирний час.

Голова Золочівської районної ради Олег Орестович Банах:

– Ви були надією тих, хто стояв на передовій. Адже у перші роки АТО кожна одиниця техніки була на вагу золота. Ви розуміли, як важно тим хлопцям, які сиділи в окопах, працювали безперервно, і робити все бездоганно – з душею, з думкою про те, що у ваших руках Україна. Я схиляю голову перед вами і висловлюю велику вдячність за вашу жертовність і кропітку працю від імені усієї золочівської громади. Здоров’я вашим сім’я, радості, мирного неба!

За зразкове виконання службових обов’язків по захисту суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, підтримання високого рівня бойової готовності, професійну майстерність, якісне виконання завдань із забезпечення та ремонту озброєння, військової техніки в складі оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» нагороджено грамотами:

– командира ремонтної роти артилерійського озброєння ремонтно-відновлювального батальйону військової частини А 2562 лейтенанта Юрія Івановича Смолина;

– водія-слюсаря майстерні технічного обслуговування ремонтного взводу автомобільної техніки ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно-відновлювального батальйону військової частини А 2562 солдата Володимира Михайловича Кревніка;

– заступника командира військової частини А 2562 підполковника Дончака Андрія Мирославовича;– командира взводу роти матеріального забезпечення військової частини А 2562 прапорщика Сергія Миколайовича Матвійківа;

– старшого механіка-водія евакуаційного відділення евакуаційного взводу евакуаційної роти військової частини А 2562 старшого солдата Володимира Михайловича Поцілуйка.

Згідно з наказом Міністерства оборони України по особовому складу за особисті заслуги у професійній підготовці, самовідданість і стійкість, виявлені під час виконання військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя та у зв’язку з виведенням на відновленням боєздатності підрозділів Окремого ремонтно-відновлювального полку оперативного командування «Захід» сухопутних військ Збройних Сил України нагороджено:

грамотою Міністерства оборони України майора Остапюка Михайла Віталійовича, нагрудним знаком «За зразкову службу» лейтенанта Боднара Володимира Павловича, прапорщика Вовянка Ігоря Степановича, лейтенанта Смолина Юрія Івановича, полковника Ткачова Олександра Анатолійовича, майора Трембача Костянтина Анатолійовича, прапорщика Мельника Миколу Романовича, лейтенанта Шевчука Сергія Юрійовича.

Почесним нагрудним знаком «За досягнення у військовій службі» ІІ ступеня майора Ослабу Михайла Богдановича, солдата Кревніка Володимира Михайловича, солдата Кушнір Богдану Володимирівну, прапорщика Матвійківа Сергія Миколайовича, солдата Мацюка Степана Михайловича, молодшого сержанта Тараска Тараса Васильовича, сержанта Тишкова Євгена Івановича, молодшого сержанта Швеюка Петра Григоровича, старшого сержанта Стельмаха Олега Йосиповича.

Від Золочівської міської ради вітав військових секретар Золочівської міської ради Олег Миронович Сидорович.

«Сьогодні Золочівщина з вдячністю та гордістю зустрічає своїх захисників. Від імені особового складу Навчального Центру НГУ і від себе особисто бажаю усім перемоги, миру, витримку і благополуччя», – звернувся до присутніх начальник Навчального центру Кулик Михайло Вікторович.

Із щасливим поверненням військовослужбовців привітав директор Золочівської ЗОШ № 2 Володимир Григорович Кравчук: «Дякуємо, за мирне небо. Допоки ви працювали там, ми тут могли навчатися і працювати. Знаємо, скільки сил, наснаги, енергії, мужності ви віддали, будучи там. Ми переживали за вас разом із вашими родинами, молилися за вас. Вдячні за ваш героїзм, за мир і спокій. Нехай мирне небо буде над вашою головою і подякувати за військово-патріотичне виховання молоді. Ваші зустрічі, розповіді допомагають виховати гідну заміну вам!

Учні вітали військовослужбовців словами вдячності, дарували квіти і власноруч виготовлені листівки».

На завершення отець Михайло Сукмановський прочитав молебень за Україну та її захисників, покропивши військовослужбовців, а оркестр виконав пісню «Наша армія».



Мар'яна БОЙКО

Фото Єви ТОЦЬКОЇ