Повернулись з перемогою
26 листопада 2017р. у м. Дубляни проходив щорічний Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Золотий перетин Львова – 2017».
– Як і обіцяли усім шанувальникам ансамблю «Древо» Золочівського ЦДЮТ, – розповідає нам керівник ансамблю Ольга Чепелюк, – ми вкотре здобули чергову перемогу та взяли участь у гала-концерті найкращих колективів. Вихованці повернулись до рідного міста з дипломом І ступеня.
Метою проведення Фестивалю-конкурсу є сприяння подальшому розвитку дитячого і юнацького мистецтва, виявлення обдарованих талановитих виконавців і авторів у різних жанрах, підсилення впливу професійного українського мистецтва у естетичному вихованні дітей і молоді.
До участі у фестивалі були запрошені близько 100 академічних, фольклорних і естрадних художніх колективів і солістів, виконавців у вокальному, хореографічному, інструментальному, розмовному та цирковому жанрах. Серед учасників цього фестивалю-конкурсу вдруге взяв участь і вокальний ансамбль «Древо» Золочівського ЦДЮТ.
Для оцінки виступів учасників конкурсу було створено журі, до складу якого ввійшли провідні фахівці мистецтва, педагоги, продюсери, представники державних і громадських організацій. Серед них: голова журі – Віктор Герасимов – заслужений діяч мистецтв України, заслужені діячі естрадного мистецтва України – Катерина, Руслана Калина, Тарас Шіт та Леонід Дехтаренко та Олег Гафткович – заслужений працівник культури України.
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