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День Західного Бугу відзначать у Золочеві

nus.in.ua, 8 серпня 2019, 12:47
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День Західного Бугу відзначать у Золочеві

11 серпня вперше День Західного Бугу відзначатимуть у Золочеві, адже ріка бере свій початок у селі Верхобуж Золочівського району. Про це повідомляють у Золочівській міській раді.
На учасників та гостей чекатимуть: ярмарок еко-товарів та корисної їжі, інтерактивні розваги, конкурси, майстер-класи для дітей та дорослих, фото-зона, виставка робіт конкурсу малюнку «Мальовничі річки Західного Бугу» та нагородження переможців. Також святковий концерт, флешмоб, дискотека.
Зокрема, о 16 год., на березі міського озера відбудеться фітнес-захід «За здоровий спосіб життя». Організатори нагадують, що сюди доречно буде одягнутиспортивний одяг. Найактивніший та найспортивніший учасник отримає подарунок від організаторів Дня Західного Бугу.
Організатори заходу: Державне агентство водних ресурсів України, басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, департамент екології Львівської обласної державної адміністрації, Золочівська міська рада, Золочівська районна державна адміністрація.
Інформаційна підтримка: суспільно-політичний часопис «Наша українська справа» та радіо рідного міста Zolochiv.fm 89.9
Місце відзначення Першого Дня Західного Бугу – площа Незалежності, місто Золочів.

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1 Коментар
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JesseNon — 15 серпня 2019 00:22
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