Олег Березюк: «Сьогодні народні депутати мають стати такими, як люди»

nus.in.ua, 9 грудня 2016, 12:42

Українці нині не лише не довіряють центральній владі, але і відчувають до неї агресію. Справа в тому, певен народний депутат від «Об’єднання «Самопоміч» Олег Березюк, що політики не виконують своїх обіцянок.

«Кожен народний депутат, який йшов у це скликання, казав, що скасує депутатську недоторканність, яка в Україні є символом безкарності влади», – зауважує Олег Березюк.

Він певен: необхідно змусити парламент не лише зняти депутатську недоторканність з представника Опозиційного блоку Вадима Новінського, але й в цілому спростити цю процедуру.

«Самопоміч» зареєструвала відповідний законопроект, і ми знаємо, що є подібний документ, який зареєстрували голова парламенту та інші фракції. Ми готові з ними дискутувати», – додає Олег Березюк.

Однак, навіть під час можливих дискусій «Самопоміч», за словами народного депутата, наполягатиме на двох ключових факторах у законопроекті – тому, що депутат може сам відмовитися від недоторканності та тому, що закордонний та український паспорти того чи іншого парламентаря не «працюють» з моменту подання Генерального прокурора до Верховної Ради щодо зняття недоторканності.

Підсумовуючи, політик підкреслює: народні депутати мають стати такими ж, як українці. «Довіри буде більше, коли влада матиме ті самі переживання, що звичайні люди», – певен Олег Березюк.

