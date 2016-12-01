Олег Березюк: «Сьогодні народні депутати мають стати такими, як люди»
Українці нині не лише не довіряють центральній владі, але і відчувають до неї агресію. Справа в тому, певен народний депутат від «Об’єднання «Самопоміч» Олег Березюк, що політики не виконують своїх обіцянок.
«Кожен народний депутат, який йшов у це скликання, казав, що скасує депутатську недоторканність, яка в Україні є символом безкарності влади», – зауважує Олег Березюк.
Він певен: необхідно змусити парламент не лише зняти депутатську недоторканність з представника Опозиційного блоку Вадима Новінського, але й в цілому спростити цю процедуру.
«Самопоміч» зареєструвала відповідний законопроект, і ми знаємо, що є подібний документ, який зареєстрували голова парламенту та інші фракції. Ми готові з ними дискутувати», – додає Олег Березюк.
Однак, навіть під час можливих дискусій «Самопоміч», за словами народного депутата, наполягатиме на двох ключових факторах у законопроекті – тому, що депутат може сам відмовитися від недоторканності та тому, що закордонний та український паспорти того чи іншого парламентаря не «працюють» з моменту подання Генерального прокурора до Верховної Ради щодо зняття недоторканності.
Підсумовуючи, політик підкреслює: народні депутати мають стати такими ж, як українці. «Довіри буде більше, коли влада матиме ті самі переживання, що звичайні люди», – певен Олег Березюк.
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