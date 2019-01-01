Нова парковка біля "ОБЕРЕГУ"

nus.in.ua, 20 червня 2019, 16:28

Власники квартир у багатоповерхових будинках потерпають від нестачі місць для авто у дворах. Машину ніде залишити і тим, хто приїздить у гості. Радянські архітектори явно не розраховували на таку кількість автівок. Тож автомобілісти змушені «витоптувати» газони та «воювати» із бабусями у дворі. А мешканці також справедливо висловлюють обурення, бо все це порушує насамперед наші уявлення про порядок, законність… Хоча місця, які колись були відведені під квітники, давно позаростали чагарниками і бур’янами, бо ніхто не має аніякого бажання їх обробляти. Для водіїв, які мешкають у таких будинках, знайти, де припаркуватися – цілий квест. У дворах більшості багатоповерхівок навіть немає хоча б одного офіційного паркомісця. А все тому, що до дев'яностих років машина взагалі вважалась розкішшю. Та водії знайшли спосіб побороти радянське планування у свох дворах – захоплюють газони та облаштовують їх під парковки. Метод не надто європейський ще й незаконний, – хоча й дієвий.

Вирішити питання прибудинкової парковки за законом намагається і дев’ятиповерховий будинок ОСББ «Оберіг», реалізовуючи актуальний на сьогодні проект із влаштування автомобільної кишеньки біля будинку № 14 на вул. Львівська.

Леся ГОРГОТА, мешканка будинку, член ініціативної групи:

– Спільно з активними мешканцями ми вирішили ліквідувати ситуацію, що виникла на прибудинковій території житлового будинку № 14 на вул. Львівській у зв’язку із паркуванням автомобілів, влаштувати зручне місце для паркування автомобілів та покращити можливість доступу автотранспорту спеціального призначення до житлових будинків.

Для цього ініціативна група нашого будинку на чолі з головою ОСББ Надією Степановою провели загальні збори мешканців будинку.

– Прийняли рішення взяти участь у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради та зібрали необхідні для участі у конкурсі мікропроектів кошти на співфінансування. Ми стали переможцями конкурсу, отож 50 % вартості проекту забезпечить Львівська обласна рада, 25 % – Золочівська міська рада, решту зібрали мешканці, а також підприємці Володимир Вах та Христина.Терещенко, ТзОв "Альтеко Захід", ТзОВ "Будтехпроектсервіс", ПП "Субота", – розповідає голова об'єднання Надія Степанова. – Згідно з кошторисом підрядна організація виконує роботи. І робить це якісно та швидко, будуючи парковку на 21 паркомісце. За що їм від імені мешканців велика подяка.







Ірина Домарецька

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