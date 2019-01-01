21 червня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Нова парковка біля "ОБЕРЕГУ"

nus.in.ua, 20 червня 2019, 16:28
0
34
Роздрукувати
Нова парковка біля

Власники квартир у багатоповерхових будинках потерпають від нестачі місць для авто у дворах. Машину ніде залишити і тим, хто приїздить у гості. Радянські архітектори явно не розраховували на таку кількість автівок. Тож автомобілісти змушені «витоптувати» газони та «воювати» із бабусями у дворі. А мешканці також справедливо висловлюють обурення, бо все це порушує насамперед наші уявлення про порядок, законність… Хоча місця, які колись були відведені під квітники, давно позаростали чагарниками і бур’янами, бо ніхто не має аніякого бажання їх обробляти. Для водіїв, які мешкають у таких будинках, знайти, де припаркуватися – цілий квест. У дворах більшості багатоповерхівок навіть немає хоча б одного офіційного паркомісця. А все тому, що до дев'яностих років машина взагалі вважалась розкішшю. Та водії знайшли спосіб побороти радянське планування у свох дворах – захоплюють газони та облаштовують їх під парковки. Метод не надто європейський ще й незаконний, – хоча й дієвий.
Вирішити питання прибудинкової парковки за законом намагається і дев’ятиповерховий будинок ОСББ «Оберіг», реалізовуючи актуальний на сьогодні проект із влаштування автомобільної кишеньки біля будинку № 14 на вул. Львівська.
Леся ГОРГОТА, мешканка будинку, член ініціативної групи:
– Спільно з активними мешканцями ми вирішили ліквідувати ситуацію, що виникла на прибудинковій території житлового будинку № 14 на вул. Львівській у зв’язку із паркуванням автомобілів, влаштувати зручне місце для паркування автомобілів та покращити можливість доступу автотранспорту спеціального призначення до житлових будинків.
Для цього ініціативна група нашого будинку на чолі з головою ОСББ Надією Степановою провели загальні збори мешканців будинку.
– Прийняли рішення взяти участь у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради та зібрали необхідні для участі у конкурсі мікропроектів кошти на співфінансування. Ми стали переможцями конкурсу, отож 50 % вартості проекту забезпечить Львівська обласна рада, 25 % – Золочівська міська рада, решту зібрали мешканці, а також підприємці Володимир Вах та Христина.Терещенко, ТзОв "Альтеко Захід", ТзОВ "Будтехпроектсервіс", ПП "Субота", – розповідає  голова об'єднання Надія Степанова. – Згідно з кошторисом підрядна організація виконує роботи. І робить це якісно та швидко, будуючи парковку на 21 паркомісце. За що їм від імені мешканців велика подяка.



Ірина Домарецька
Фото автора

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Будинок великий і витрати значні

Будинок великий і витрати значні132

Україна починається за порогом нашого дому

Україна починається за порогом нашого дому107

На вулиці Січових Стрільців будують спортивний майданчк

На вулиці Січових Стрільців будують спортивний майданчк767

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.