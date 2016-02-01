nus.in.ua, 21 червня 2019, 14:30

Сьогодні, 21 червня 2019 року, у місті Золочеві розпочалися заходи в рамках проекту «Познанська культурна дипломатія. Зупинка Золочів». Це проект, що поєднує культурну програму (концерт, театральна постановка, кінопроекція, презентація книги) з її інформаційною ціллю (лекції про досвід Познаня управління польсько-українськими культурними проектами). Метою проекту є перш за все обмін досвідами, який мав би сприяти подальшій співпраці та допомогти двом сторонам вдосконалити свою діяльність.

Розпочав заходи вітальним словом заступник міського голови Василь Гавришків. Усі присутні мали змогу заслухати доповідь Почесного консула України в Познані Вітольда Горовського на тему: «Діяльність Почесного консула України в Познані у 2011-2018 роках» та Ігоря Ксенича на тему: «Управління інституціями культури органами місцевого самоврядування. Польський досвід».

Дані заходи відбуватимуться впродовж трьох днів.

Читайте, знайомтеся та вибирайте для себе подію, що зацікавить вас найбільше. Чекаємо вас у вказаних локація.

П'ЯТНИЦЯ 21 ЧЕРВНЯ

⚫ 1. Доповідь Почесного консула України в Познані Вітольда Горовського - " Діяльність Почесного консула України в Познані у 2011-2018 роках."

ГОДИНА: 11.00.

МІСЦЕ: Сесійна зала Золочівської міської ради, вул.Шашкевича, 22

⚫ 2. Доповідь Ігоря Ксенича - "Управління інституціями культури органами місцевого самоврядування. Польський досвід."

ГОДИНА: 12.00.

МІСЦЕ: Сесійна зала Золочівської міської ради, вул.Шашкевича, 22

⚫ 3. Показ фільму Познань 56, режисер Ф. Байон

ГОДИНА: 15.00.

МІСЦЕ: Золочівський економічний ліцей, вул.Січових Стрільців, 7

ПОСИЛАННЯ НА ПОДІЮ: https://www.facebook.com/events/2318400325098810/?action_history=[%7B%22surface%22%3A%22top_toolbar%22%2C%22mechanism%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1

⚫ 4. Лекція Доктора Ришарда Купідури - "Чи варто читати класиків? Випадок М. Коцюбинського."

ГОДИНА: 18.00

МІСЦЕ: Актова зала Золочівської шкои №1, вул. Героїв Небесної

Сотні, 4а

СУБОТА, 22 ЧЕРВНЯ

⚫ 1. Богдан Коломійчук, презентація роману «Готель Велика Пруссія»

ГОДИНА: 18.00

МІСЦЕ: Актова зала парафіяльного дому римо-католицької парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, вул.Сковороди, 2

ПОСИЛАННЯ НА ПОДІЮ: https://www.facebook.com/events/497881324352811/

⚫ 2. Монодрама ONNA реж. Д. Стахула

виконуватиме М. Стрихальська

ПОСИЛАННЯ НА ПОДІЮ: https://www.facebook.com/events/354943961854465/

ГОДИНА: 19.30

МІСЦЕ: Актова зала парафіяльного дому римо-католицької парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, вул.Сковороди, 2

НЕДІЛЯ, 23 ЧЕРВНЯ

⚫ 1. Органний концерт

вик. Томаш Крамер

ГОДИНА: 12.00.

МІСЦЕ: Костел Успіння Пресвятої Діви Марії, вул. Сковороди, 2

ПОСИЛАННЯ НА ПОДІЮ:

https://www.facebook.com/events/461244411303825/

