ОЙ НА ІВАНА, НА КУПАЛА...

nus.in.ua, 14 липня 2017, 14:17

Ой на Івана та й на Купала

Там дівчатоньки квітизбирали.

Квіти збирали, в пучечки клали.

Марену, деревце зелене уквітчали.

Красивий, щедрий рідний край,

І мова наша солов’їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься Україна!



Кожна нація, кожен народ, має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.



Що нам рідне, то нам буде

І красне, і гоже –

Присягаєм, що так буде!

Поможи нам, Боже!



Батьки середньої садкової групи «Мак» ДНЗ №7 «Веселка»

Звичаї народу – це ті прикмети, за якими розпізнається народ не тільки у сучасному, а особливо в його історичному минулому.Наша Україна велика. Коли ми почнемо приглядатися, то побачимо, що звичаї нашого народу на диво між собою близькі. Староукраїнські традиції дуже тісно переплелися з нашими християнськими звичаями.Свято середини літа, свято кpаси, молодості, самоочищення – день Івана Купала (7 липня). Ім'я ж святу дав Купало – поганський бог земних плодів. Головні атрибути свята – це Купало й Марена. Тому до цього свята молодь заздалегідь старанно готувалась: плели з живих квітів вінки, збирали хмиз для вогнища. Дівчата плетуть вінки з польових квітів й перед заходом сонця збираються на вигонах біля річок. Увечері чи вже пізньої ночі дівчата пускають на воду сплетені ними вінки…Саме в такому навчально-розважальному ритмі 7 липня відзначили свято Івана Купала у дитячому садочку № 7 «Веселка» міста Золочева. Адже наш садочок № 7 є цього літа черговим садочком, до якого залучені дітки з дитячих садочків № 2, 3, 4, 6 міста.Метою свята було те, що вихователі садочку хотіли дати дітям уявлення про традиційне святкування українцями дня Івана Купала; закріпити знання купальських пісень, українських народних хороводів, уміння виразно читати вірші напам‘ять; розвивати музично-хорові навички та хороводні рухи, спритність, кмітливість; збагатити дітей позитивними емоціями; формувати почуття національної свідомості, виховувати почуття любові до рідного краю.Ведучою свята була вихователь середньої групи «Мак» Оксана Ігорівна Максимів. До дійства були залучені дітки інших вихователів: О. В. Савчук, Л. С. Харчун, Н. Р. Мацелюх, Н. В. Мацеги, Г. І. Дутчак з різних груп цілого садочку. Під час свята на майданчику садочку дітки співали веселих пісень про свято та про чудову радісну пору – літо під музичним супроводом музичного керівника Галини Михайлівни Грабельської.Здрастуй, любе літечко,Чарівна пора!Як тебе чекала всяНаша дітвора!Також маленькі артисти брали участь у різних веселих іграх-забавлянках, перестрибували через декоративне вогнище, тим самим показуючи свою спритність, сміливість та кмітливість, дівчатка кидали свої віночки на воду. Усе свято перепліталося декламуванням чудових поезій у виконанні юних талантів – вихованців садочку. На закінчення цього веселого, чудового, літнього Івано-Купальського свята усі діточки танцювали веселі хороводи зі своїми вихователями.З впевненістю можна сказати, що усі діточки садочку, як учасники свята так і глядачі разом зі своїми чудовими педагогами-вихователями, які вкладають у душі своїх маленьких вихованців усе найкраще, на святі Івана Купала у дитячому садочку № 7 «Веселка» міста Золочева разом розважались, грались, співали і танцювали, разом показали, що вони – справжні українці, які шанують звичаї свого народу і мають добрі серця і чисті душі.