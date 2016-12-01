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Щасливий квиток у літо

nus.in.ua, 12 червня 2018, 18:38
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Щасливий квиток у літо

Останній дзвінок став щасливим квитком у літо для школярів, які з нетерпінням чекали безтурботних сонячних днів. Розпочались канікули! Досить часу, щоб відпочити і з новими силами розпочати наступний навчальний рік. Найособливішим він буде, звичайно, для першокласників, які вперше відчують себе школярами. А поки вони прощаються зі своїми нянечками, вихователями і садочком.
З цієї нагоди у Золочівському ДНЗ №6 «Вербиченька» дітлахи групи «Ромашка» разом із вихователями організували свято для батьків та гостей. Веселі пісні, танці, цікаві загадки, завдання й інші веселощі – у залі панувала атмосфера радості.
«Сьогодні ви зрозуміли, що ви не просто найстарші дітки у садочку, ви – випускники. Перед вами відчиняються двері у світ знань і  науки. Школа, перша вчителька, підручники, парти – усі з нетерпінням чекають вас уже 1 вересня. Нехай дорога до знань буде легкою і приємною, а кожен день нехай дарує нові враження», – побажала маленьким випускникам завідувач закладу Ольга Богданівна Ружицька й звернулась до батьків зі словами вдячності за розуміння і турботу.

Мар'яна БОЙКО
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