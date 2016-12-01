З вірою у новорічну казку

nus.in.ua, 30 грудня 2016, 13:37

Новорічні ранки у кожному дитячому садку — чарівне свято, на яке з нетерпінням чекають діти й дорослі, бо знову починають вірити в казку, сподіватися на щасливі зміни і, затамувавши подих, загадувати бажання. Для дітей – це неймовірна подорож у світ нестримних веселощів та пригод. Учора, 28 грудня, вихованці молодшої групи ДНЗ №7 «Веселка» разом з вихователями Галиною Дутчак та Галиною Назар, музичним керівником Іриною Басараб та помічником вихователя Емілією Федчук підготували неймовірне свято зустрічі Нового року. Дітки розповідали вірші, танцювали, співали і просто раділи приходу Нового року, котрий на своїх розкішних санках привіз малюкам подарунки.

На свято до малюків завітала завідувач ДНЗ №7 «Веселка» Неля Миколаївна Грицина, яка щиро побажала діткам добра, миру, щедрих і веселих Новорічних та Різдвяних свят.

