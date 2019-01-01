Базовий курс лідерства

У Навчальному центрі провели випуск сержантів, які проходили апробацію Тимчасового кваліфікаційного стандарту «Базового курсу лідерства»

На підставі технічної угоди між Національною гвардією України і Об’єднаною оперативно-тактичною групою Збройних Сил Канади в Україні (UNIFIER) у 2018 році розпочалась плідна співпраця у рамках програм підготовки військовослужбовців Національної гвардії України до стандартів підготовки НАТО.

Так, представники Збройних Сил Канади розробили перший Кваліфікаційний стандарт «Базовий курс лідерства», апробація якого завершилась сьогодні, 22 березня.

Урочисті заходи з нагоди першого випуску 70-ти командирів відділень, які проходили апробацію Тимчасового кваліфікаційного стандарту «Базового курсу лідерства», відбулись за участю заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Миколи Балана та командира Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних Сил Канади в Україні (UNIFIER) підполковника П’єра Леру, представників Головного управління Нацгвардії та канадських інструкторів, офіцера по взаємодії з НГУ від Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних Сил Канади в Україні (UNIFIER) майора Корі Анхорна та головного старшини Нацгвардії Дмитра Тимощука.

Микола Балан розповів про подальші кроки реформування Національної гвардії України, основні напрямки розвитку інституту сержанта у військах та майбутні перспективи: «Відповідно до концепції розвитку НГУ, на період до 2024 року було визначено пріоритети розвитку. Один із найголовніших із них – розвиток сержантського корпусу і поступовий перехід на контрактний принцип комплектування із дотриманням прийнятих НАТО принципів реалізації кадрової політики. Основна мета – створення довгострокової моделі підготовки сержантського корпусу, що закладе фундамент на десятиліття. Сподіваюсь, що ті знання, які ви отримали безпосередньо за курс навчання та від канадських інструкторів допоможуть Вам вплинути на розвиток сержантського корпусу у частинах і в Національній гвардії України в цілому».

Кращих за рейтингом навчання 3-х військовослужбовців він нагородив грамотами, а саме: солдата Олександра Лозового (в/ч 2240), солдата Дмитра Воєводу (в/ч 3007) та старшого солдата Євгена Кацана (в/ч 3028).