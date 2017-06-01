У "ЛЕВОВІЙ ВЕЖІ" зимуватимуть під новим дахом

nus.in.ua, 23 листопада 2018, 17:38

Мешканці ще одного ОСББ «Левова вежа» на вулиці Шашкевича № 29 зимуватимуть уже під новим дахом.

Богдан РИБАХА, заступник міського голови Золочева:

– Житловий фонд міста знаходиться частково на утриманні ОСББ, частково – комунального підприємства. Що стосується технічного стану будинків, то в основному стан покрівель незадовільний. У цьому будинку на вулиці Шашкевича, № 29 покрівля була в незадовільному, аварійному стані. Після обстеження технічного стану покрівлі будинку експертом, кандидатом технічних наук Ігорем Івановичем Кархутом, стало зрозуміло, що ця покрівля потребує негайного ремонту, бо є загроза її обвалу. У нас в Золочівській міській раді діє програма підтримки ОСББ, коли спільно коштами мешканців і міського бюджету вдається вирішувати проблеми. Завдяки тому, що депутати міської ради поставились до цієї проблеми з розумінням, проголосували за виділення коштів на ремонт аварійної покрівлі цього будинку, а самі мешканці назбирали досить велику суму (а живе у цьому будинку, хочу наголосити, тільки шість сімей) сьогодні уже немає переживань, що під великим снігом цей дах впаде, оскільки проведено капітальний ремонт цієї покрівлі з заміною дерев‘яних конструкцій

Від імені мешканців слова вдячності висловив голова правлінн ОСББ «Левова вежа» Володимир Процишин:

– Мешканці нашого будинку щиро вдячні міському голові Золочева Ігорю Михайловичу Гриньківу, заступнику міського голови Богдану Вололимировичу Рибасі, інженеру-будівельнику Тарасу Івановичу Куйбіду, генпідряднику Василю Івановичу Кривуцькому, бригаді майстрів, які швидко і якісно провели капітальний ремонт покрівлі нашого будинку. Це фахівці, які чесно працюють і віддані своїй справі. Нехай Господь віддячить їм сторицею за добрі справи, людяність, доброзичливе ставлення до людей.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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