Гарний приклад для наслідування
До редакції нашого часопису звернулись жителі будинку № 7, що на
вулиці Богдана Хмельницького у Золочеві аби висловити подяку міському
голові Золочева Ігорю Гриньківу, його заступнику Богдану Рибасі, а також
працівникам ТзОВ «Золочів Старбуд» за те, що перед їхнім будинком
відремонтували дворову під‘їзну дорогу, а також впорядкували тротуари.
Детальніше про капітальний ремонт цієї ділянки розповів нам заступник міського голови Золочева Богдан Рибаха:
– На вул. Б. Хмельницького проведено ремонт асфальто-бетонного покриття дворової дороги до житлового будинку № 7. Роботи виконувало ТзОВ «Золочів Старбуд» коштами міського бюджету. Після завершення дорожньо-ремонтних робіт виникло питання влаштування тротуарної доріжки та впорядкування прилеглої території будинку.
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