Щоб господарювати у власному домі, необхідно вчитися

nus.in.ua, 11 червня 2019, 12:58

29 травня у Золочівській міській ради знову вчились голови ОСББ та члени ініціативних груп. Завідувач сектору енергозбереження ЛОР Світозар Цюник розповів учасникам тренінгу про енергоаудит будівель. Цього дня Ірина Галайко, регіональний координатор ПРООН з досягнення Цілей сталого розвитку, та Христина Піддубна, юрист Золочівської міської ради, вручили сертифікати як підсумок пройдених навчань.

Ірина Галайко, регіональний координатор ПРООН з досягнення Цілей сталого розвитку:

– У рамках реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» у Золочеві продовжуються навчальні тренінги для ініціативних груп, новостворених та діючих ОСББ. Темами навчань стали питання спільної власності в багатоквартирних будинках, створення об’єднань співвласників та налагодження їх поточної діяльності, форми управління будинками. Нещодавно пройшли також підсумкові тренінги і їх учасники отримали відповідні сертифікати від Проекту HOUSES.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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