Реалізувати дитячу мрію

nus.in.ua, 29 січня 2018, 11:30

Зима – час здійснення мрій і подарунків. І хоч свята вже промайнули, є люди, які продовжують творити дива і дарувати подарунки. Наприкінці минулого року ми писали про свято маленьким золочів‘янам, яке подарував пан Ян Бестри разом з дружиною Іриною, уродженкою нашого міста, з нагоди Дня Святого Миколая. А у вівторок співголова Польсько-Української господарчої палати (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza), доктор наук Ян Бестри завітав до парафіяльної світлиці Золочівського Костелу Успіння Пресвятої Діви Марії, що у с. Ясенівці. Тут діє дошкільний заклад «Зіаренко», яким опікуються сестри Згромадження Дочок Божої Любові. Завітав не сам, а з настоятелем римо-католицької громади о. Михайлом Голдовичем. І звісно ж з подарунком. Пан Ян подарував світлиці телевізор, якого дуже потребували, оскільки старий доводилось часто ремонтувати.

Настоятелька сестра Анна Ліс розповідає, що діти у спільноті активно задіяні як до фізичних та творчих вправ, так і до інтерактивного навчання. Адже у сучасному світі дуже важко уявити розвиток без таких речей як комп’ютер, телефон чи телевізор.

Отець Михайло підтримує у цьому сестру-настоятельку, зазначаючи, що дітки надзвичайно легко вчаться і засвоюють все нове:

– Особливо легко дається у дитячому віці вивчення іноземних мов. Зараз існує дуже багато візуальних та мультимедійних програм, мультфільмів для вивчення англійської, польської мови. Є чимало дитячих наукових передач та мультфільмів, які легко і доступно пояснюють ту чи іншу премудрість. То ж ми всі вдячні пану Яну Бестри за такий цінний і корисний подарунок для малечі.

Ян Бестри, спілкуючись із сестрою Анною, подякував їй за ту атмосферу добра і турботи, яку їй вдалося створити в дитячому садочку і, яка, впевнений він, допоможе нинішнім дітям чудово влаштуватися і реалізуватися в майбутньому житті.

– Існує думка, що кращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими. Маю надію, що миті проведені у спільноті, стануть тими спогадами з дитинства, які будуть сповнені щастям. Я дуже радий, що зміг реалізувати одну із мрій вихованців парафіяльної спільноти.

