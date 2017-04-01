Писанкове різнобарв'я

nus.in.ua, 13 квітня 2018, 13:33

Цьогоріч аж вісімнадцять метрових писанок беруть участь у проекті «Фестиваль «Українська писанка: краса, що нас об’єднує», що є продовженням минулорічного проекту Благодійного фонду «Золочів відроджений».

У 2017 році участь у проекті взяли десять міст Львівщини. Писанки намалювали Броди, Буськ, Глиняни, Городок, Жовква, Кам‘янка-Бузька, Львів, Перемишляни, Яворів, Золочів.

Цього року Благодійний фонд «Золочів відроджений» на продовження проекту «Відродися, писанко!» реалізовує проект «Фестиваль «Українська писанка: краса, що нас об’єднує». До нього долучаються вісім нових партнерів.

Частину писанок у Золочів не просто передали, а привезли представники міської влади.

Так Винниківську писанку представляли учасники театральної студії «ЗМВ».

Їхня писанка відображає самобутність міста. Над змістово-символьною концепцією, колористикою й самим малюнком мега-писанки попрацювали міський голова Винник Володимир Квурт, його заступник Богдан Шустер, керівник відділу ВМР Зоряна Корчовська, викладач Школи мистецтв, художник Лев Левків, куратор проекту Софія Огоновська, молоді художниці Уляна Щабель, Зореслава Гіль, Софія Юркевич, Оля Лементарчук.

Для розмальовування метрової писанки використали акрилові фарби та лак.

«Щоб писанку було легко ідентифікувати, ми зробили на ній напис «Винники», використали виноградну лозу, як символ нашого міста й духовного відродження. У центрі писанки зобразили коника, що означає невтомність руху, жертовність і зближує традиції та сьогодення, оскільки в Україні війна. Також на ній є рослинні орнаменти, безкінечники та ін. традиційні елементи», – розповів Лев Левків.

«Нашу чудову писанку створила Ірина Кудерська. Тут, вона втілила всю красу нашого краю. Сама писанка вийшла надзвичайно різнобарвною, яка милує око всім відвідувачам фестивалю», – поділився секретар Пустомитівської міської ради Андрій Жидачек.

Саме він та Андрій Кудерський і представляли красуню на чудовому святі в Золочеві. Надіємось, що і наступного року, міста Львівщини матимуть змогу долучитися до цього проекту, адже з таких маленьких кроків, ми зможемо спільно відроджувати нашу автентичність та культуру.

Золочівську красуню-писанку розмальовували учасники зразкового гуртка образотворчого мистецтва Золочівського ЦДЮТ під керівництвом талановитої Оксани Кирилової та при допомозі керівників гуртків О. Чепелюк О. Патрик, О. Купінської, О. Бойко, Н. Твердохліб, О. Литвиненко. Це вже другий рік поспіль керівник Оксана Кирилова з гуртківцями бере участь в акції до Великодня.

