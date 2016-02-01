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Навчальний центр відвідали канадські військові

nus.in.ua, 31 серпня 2017, 16:20
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Навчальний центр відвідали канадські військові

Делегація канадської об’єднаної оперативно-тактичної групи «Україна» відвідала Навчальний центр Національної гвардії України.
Метою візиту було ознайомлення з системою підготовки інструкторів у Навчальному центрі та підготовки особового складу у напрямку протимінної діяльності, удосконалення навчального процесу з урахуванням можливості розширення співробітництва на двосторонній основі мiж Національною гвардією України та канадською об'єднаною оперативно-тактичною групою «Україна».
В ході зустрічі з командуванням військової частини представники делегації ознайомились з діяльністю Навчального центру по підготовці інструкторів та сержантського складу, перспективою його розвитку, а також з порядком підготовки саперів для Національної гвардії та визначили можливі напрямки співпраці в даній галузі.
Канадським колегам було продемонстровано навчальну, матеріально- технічну базу, що використовується в процесі навчання особового складу.
Також делегація відвідала військове стрільбище, де ознайомилась із практичною підготовкою інструкторів.
На завершення свого перебування члени канадської делегації високо оцінили рівень підготовки особового складу Навчального центру.

Майор Роман Сидорович
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