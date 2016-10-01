Основна пішохідна алея міста

nus.in.ua, 28 квітня 2017, 16:43

Як приємно весняною порою вийти на прогулянку, зупинитись на мить у метушні буднів, вдихнути повітря і поринути назустріч мінливому вітру, який був свідком безлічі подій у житті нашого міста. Улюбленим місцем для спацеру золочів‘ян колись була вулиця Валова. Тут прогулювались пани і панянки, бігали діти, а за всім цим пильно наглядали поважні пані похилого віку. Таким був наш Золочів багато років тому. Зараз золочів‘яни намагаються відновити історичне обличчя свого міста. І вже минулого тижня на вулиці Валовій розпочато роботи із прокладання пішохідної доріжки. Поруч із сквером буде встановлено сенсорний інформаційний кіоск, тож одразу вздовж скверу прокладають нову тротуарну доріжку.

Як це буде надалі розповідає міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ:

– Вулиця Валова – це основна пішохідна алея у нашому місті, яка врешті-решт впорядковується. У міському бюджеті депутати передбачили кошти на впорядкування цієї гарної алеї на вулиці Валовій. Потреба у ремонті цієї території визріла вже давно. Одні роботи тягнуть за собою інші роботи. Як тільки ми впорядкували цю пішохідну зону, одразу виникає потреба у впорядкуванні скверу. Тут потрібно зробити нормальні підпорні стіни, встановити лави, впорядкувати зелені зони, висіяти траву. Розуміємо, що попри те, що навіть на це все немає коштів, в наших планах все ж зробити тут якісно роботи. Потрібно загородити сквер Самійла Зборовського від дороги, зробити стоянку для автомобілів, висадити живопліт, зробити гарний тротуар, добре розпланувати територію. Зробити гарне освітлення. Вірю, що крок за кроком ми це також осилимо.



